Basket - Coupe de France : pour (déjà) sauver la saison du Limoges CSP ?

Le Limoges CSP, qui reste sur deux défaites en championnat, reçoit l'Elan Chalon ce dimanche soir (18h30) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un trophée devenu priorité.

Une fessée à Pau, du mieux malgré la défaite face à Monaco. Quel visage verra-t-on ce dimanche à Beaublanc ? Les joueurs limougeauds entendent bien rester sur l'état d'esprit montré face au leader de PRO A.

"La coupe est clairement une priorité"

L'intérieur CJ Fair est très clair : "La coupe de France est une priorité. On avait montré de belles choses contre Monaco, on doit rester là-dessus. Montrer que nous aussi on peut être une bonne équipe." Onzièmes du championnat, les joueurs du CSP ne doivent clairement pas laisser filer au risque de vivre une fin de saison sans saveur.

"La coupe est faite de surprises"

Dusko Vujosevic lui aussi espère voir le meilleur visage du CSP : "On a changé quelques petits détails en défense. On sait que Chalon est meilleur que nous mais la coupe c'est la coupe. Elle est faite de surprises et c'est ça notre chance", sourit le coach limougeaud. En face, Chalon se présente en grande forme : en course sur tous les tableaux (Leaders Cup, en huitièmes de la Fiba Cup, Coupe de France et deuxième du championnat.)

On connait déjà six des huit qualifiés pour les quarts de finale : Le Portel, Monaco, Le Mans, Antibes, Dijon et Hyères-Toulon. Nanterre reçoit Nancy dimanche après-midi.

CSP-Chalon c'est à suivre ce dimanche à partir de 18h30 sur France Bleu Limousin.