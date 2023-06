Basket - David Holston prolonge avec la JDA Dijon

La vidéo postée vendredi sur les réseaux sociaux du club ne laissait que peu de place au suspense. C'est désormais acté, dimanche 4 juin 2023 : le meneur américain, véritable incarnation de la JDA Dijon depuis plusieurs saison, prolonge son contrat en Bourgogne. Au club depuis 2015, le MVP de la saison 2019 en Elite vient de fêter ses 37 ans. La durée du contrat n'a pas été précisée.

Gêné en deuxième partie de saison par une blessure au doigt, David Holston a tourné cette saison à 13,5 points en moyenne. L'Américain termine la saison parmi les cinq meilleurs passeurs et intercepteurs du championnat Elite. "Il est le joueur ayant joué le plus de matchs (237), meilleur marqueur (3080pts), meilleur shooteur à 3pts (535 triplés), meilleur passeur (1472), meilleur intercepteur, meilleur tireur de lancers-francs …", rappelle la JDA dans son communiqué.

Les réactions, postées sur le site du club

Fabien Romeyer : « Après la resignature du staff dijonnais, nous avions fait de la reconduction de David Holston une véritable priorité. L’ensemble du club est très heureux de pouvoir compter sur un joueur aussi talentueux que passionné, qui a marqué d’une emprunte indélébile tout un club, une ville, un territoire. Une histoire comme celle qui lie la JDA et David Holston est tout à fait unique, surtout pour un joueur étranger, et témoigne de la grande valeur du joueur, mais aussi et surtout de l’homme. Cette histoire entre Dijon et David Holston continue ! »

David Holston : « Je sais que j’ai encore beaucoup à donner pour le basketball, j’ai encore l’envie de travailler et de progresser et c’est une source importante de motivation pour moi. C’est en grande partie pour ça que j’ai décidé de continuer à jouer. J’aime toujours autant le basketball, la JDA c’est devenu chez moi et c’était naturel de continuer ici en donnant tout ce que je peux donner tant que j’en suis encore capable. J’ai encore la profonde envie de gagner avec Dijon et d’aller chercher un nouveau titre pour ce club. »