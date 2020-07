Basket : découvrez le calendrier 2020/2021 du CSP Limoges en Jeep Élite

Ce sera donc le samedi 26 septembre que le CSP Limoges retrouvera le parquet de Beaublanc pour un match de Jeep Élite. Les Limougeauds recevront alors Nanterre, qui était juste devant eux au classement avant l'interruption, pour le premier match de leur saison 2020/2021. Le premier déplacement aura lieu à peine trois jours plus tard, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque.

Autres rencontres très attendues, les traditionnels "Classico" contre Pau-Lacq-Orthez. Le match aller aura lieu pour Halloween, le 31 octobre, à Beaublanc, à l'occasion de la 7e journée. Le match retour, qui sera le 109e entre les deux clubs, aura lieu à Pau le 16 janvier 2021 (18e journée).

Le 13 mars, l'Asvel sera à Beaublanc

Au milieu de tout ça, le CSP devra affronter l'ASVEL, l'ogre du championnat, engagé également en Euroligue. Les matchs auront lieu le 21 novembre à Villeurbanne et le 13 mars à Beaublanc. Limoges se déplacera sur le Rocher pour y affronter la "Roca Team" de Monaco le 19 décembre, avant de recevoir les Monégasques le 1er mai pour l'avant-dernière journée de la saison régulière. Elle se conclura en déplacement à Châlon-sur-Saône le lundi 13 mai.

14 matchs de Ligue des Champions à ajouter, trois doublons avec le handball

Au milieu de ce programme déjà bien dense, il faudra ajouter au moins 14 rencontres de phase de poules de la Ligue des Champions qui débutera le 13 octobre (entre un déplacement à Strasbourg et la réception de Bourg-en-Bresse), mais dont le reste du calendrier n'a pas été dévoilé.

A noter également que ce calendrier prévoit, pour l'instant trois week-ends où le CSP Limoges et le Limoges Hand 87 joueront à domicile en même temps, ce qui pourrait poser des problèmes sur l'occupation de Beaublanc. Il s'agit des week-ends du 3 octobre (CSP-Le Portel et LH87-Créteil), du 14 novembre (CSP-Orléans et LH87-Toulouse) et du 3 avril (CSP-Roanne et LH87-Nîmes).