Basket : la JDA Dijon retrouve la victoire en battant Nanterre, avec un grand Ducoté

Après deux défaites consécutives (Orléans à domicile avant la trêve, puis Pau à l'extérieur), les basketteurs de la JDA Dijon ont relevé la tête face Nanterre au Palais des sports, vendredi 10 décembre 2021, pour la 11e journée d'Elite. Victoire 75-66 !

On avait dans l'esprit qu'il fallait gagner ce soir

"Après les derniers matchs, on avait dans l'esprit qu'il fallait gagner ce soir. On a gagné, on a partagé les minutes entre les joueurs au maximum. On n'a pas eu de nouveau blessé, pas de nouveaux problèmes", se satisfait Nenad Markovic, le coach de la JDA Dijon, qui a dû composer avec un effectif réduit à cause de blessures. Il a profité de la conférence de presse d'après-match pour lancer un appel aux supporters, à venir encourager l'équipe face à Lavrio en Ligue des champions mardi soir.

Un festival de Robin Ducoté

Retenez-bien son nom : Robin Ducoté, formé à la JDA Dijon et pro depuis juillet 2021. L'arrière, qui va fêter ses 21 ans en janvier prochain, a livré une performance exceptionnelle. 24 points, son record en carrière. Il explose son précédent record - 19 points en juin 2021, face au Portel.

"Je suis très content, depuis le début de la saison j'avais un peu de mal à me mettre en confiance", se réjouit le jeune joueur après la rencontre.

Le film du match à dérouler sous ce tweet

