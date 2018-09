Le Limoges CSP a perdu samedi soir son match de la 3e journée du championnat de France au Portel dans le Nord 90 à 81. Un match marqué par un retard à l'allumage, des mots entre Samuels et le coach et un money time raté par Perrantes.

Le Portel, France

Encore une fois, le Limoges CSP a encaissé beaucoup de points samedi soir lors de sa défaite au Portel 90 à 81, dans le cadre de la 3e journée du championnat de France de basket. Et cela devient une très vilaine habitude. Après les 85 points encaissés à Antibes et les 99 de mardi face au BCM, les hommes de Kyle Milling en ont pris 28 dès le 1er quart temps. Période qu'ils ont terminé avec 14 points de retard.

Samuels insulte Milling puis reste sur la touche

De quoi frustrer n'importe quel compétiteur et notamment le pivot Jamaïcain Samardo Samuels, qui s'en est pris verbalement à son entraineur. Des mots suffisamment insultants pour que Kyle Milling laisse son intérieur majeur sur le banc pour le reste du match. Une rencontre qui a vraiment débuté pour Limoges après 15 minutes de jeu.

Avec plus de défense et plus d'adresse, en particulier celle d'un Axel Bouteille toujours aussi dangereux, et une nouvelle fois meilleur scoreur du CSP samedi avec 18 points en 27 minutes. D'ailleurs, à la pause, Limoges n'avait plus que 2 petits points de retard (42 à 40). Des efforts qui ont continué à la reprise, au point que les Limougeauds se sont offerts un véritable mano à mano dans le chaudron du Portel, avec des changements de leader à répétition.

Une défense et vite !

Malheureusement, alors que Rousselle soufflait sur le banc, l'autre meneur Perrantes a perdu 3 ballons très précieux dans le money time. Si les victoires comme les défaites sont collectives, sa responsabilité est importante par rapport au score finale 90 à 81. Après, c'est toute une équipe qui s'est tirée une nouvelle balle dans le pied avec une entame aussi mauvaise. Ils vont devoir apprendre à se faire mal, tous ensemble, car l'Eurocup arrive très vitre. Dès mercredi avec la venue du Cedevita Zagreb à Beaublanc.