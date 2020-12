Basket - JeepELITE (J05) : un match de premières face au leader pour le Limoges CSP

Pour la 1ère fois depuis près de deux mois, le Limoges CSP va disputer un match à Beaublanc ce samedi en compétition officielle. Ce sera aussi la 1ère sortie de "Speedy" Smith sous ses nouvelles couleurs. Et la 1ère fois que Bourg-en-Bresse se présente au Palais des Sports dans le costume de leader.

Le Limoges CSP va enfin renouer avec la compétition dans son antre de Beaublanc ce samedi soir pour la venue de Bourg-en-Bresse en match en retard de la 5e journée de JeepELITE (18h30). Si la dernière rencontre des joueurs de Mehdy Mary remonte à 10 jours et leur défaite d'un rien sur le parquet d'Ankara en Basketball Champions League (76-73), leur dernier match officiel à domicile date du 28 octobre. Une éternité.

C'est comme si c'était dans une autre vie !

"Le dernier match ici, c'était Igokea et il y avait encore du public. C'est comme si c'était dans une autre vie ! Ca fait plaisir quand même de rejouer à domicile ici à Beaublanc" se réjouit le pivot Jerry Boutsiele. Plaisir partagé mais nuancé par l'ailier et co-capitaine Marcus Ginyard avant ce premier match à huis-clos pour le Limoges CSP :"Sans public, c'est dommage. Surtout ici, à Beaublanc. Il faut trouver la motivation, le rythme et il faut jouer à fond !"

Des joueurs déjà sous le charme de "Speedy" Smith

Pour les aider, ils pourront compter sur leur nouveau coéquipier et meneur Kenneth "Speedy" Smith. A les entendre, ils sont déjà sous le charme. "Très bon joueur. Très très bon passeur. Propre dans ses choix. Il va nous apporter beaucoup de rythme. C'est ce qui nous manquait dans notre jeu. Avec sa vitesse, ça va nous inciter à jouer beaucoup plus vite. J'espère qu'on va marquer un peu plus de points en contre attaque" exhorte Jerry Boutsiele.

Cela change beaucoup de choses pour nous - Marcus Ginyard

Avis totalement validé par Marcus Ginyard :"Je suis vraiment content d'avoir Speedy. Cela change beaucoup de choses pour nous. Cela change notre style. C'est hyper intéressant. Je trouve que je peux faire beaucoup de choses en contre attaque. Comme ça j'ai quelqu'un qui peut pousser le ballon." A voir ce samedi soir face au leader pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs.

Le regard de l'entraineur Mehdy Mary sur Bourg-en-Bresse :

"Comme nos adversaires précédents, Bourg-en-Bresse fait partie de équipes très en rythme car ils jouent beaucoup en Eurocup. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de qualités chez les joueurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont ces résultats (1ers de JeepELITE et déjà qualifiés pour le Top 16 de l'Eurocup pour leur 1ère participation) avec des victoires face à des adversaires très forts. Les qualités techniques, les qualités de compréhension du jeu, elles sont très élevées. C'est joli à voir ! C'est un peu imprévisible parce que c'est très ouvert dans le jeu. Avec beaucoup de très bons joueurs dans la même équipe. "