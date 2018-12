Basket : la Chorale de Roanne montre les muscles à Orléans et à la Pro B

Jason Williams et les Roannais n'ont pas tremblé.

Il n’y a finalement jamais vraiment eu de suspense ce vendredi soir à la Halle Vacheresse dans le duel tant attendu entre les deux meilleures équipe du championnat de Pro B. Les joueurs de Laurent Pluvy ont parfaitement entamé la rencontre en étouffant défensivement les Orléanais et en faisant preuve d’une belle réussite offensive, emmenés notamment par un David Jackson éblouissant (16 points à 7/10 à la pause). Avec 16 points d’avance au retour des vestiaires (45-29) la Chorale n’avait plus qu’à gérer son capital.

C'est ce qu'elle est parvenue à faire sur l'impulsion de Jason Williams et Ferdinand Prénom, dans un deuxième acte où les Roannais ont parfois manqué d'agressivité au rebond défensif mais jamais d'énergie pour tenir en respect des Orléanais qui n'ont jamais imaginé une seule seconde pouvoir revenir dans cette partie. Un résultat qui va faire parler : la Chorale frappe un grand coup dans la course à l'élite face à des Orléanais considérés comme leur plus grand rivaux cette saison.

Les Roannais termineront une année 2018 de haute volée ce jeudi 27 décembre par un déplacement sur le parquet de Rouen