Basket : les havrais du STB doivent renverser Saint-Quentin en finale

Bien partis lors de la première manche de la finale de N1, les basketteurs du STB se sont finalement inclinés, dans l'Aisne, face à Saint-Quentin (73-67). Plus de cartouche, donc, et l'obligation de l'emporter ce vendredi, pour continuer d'exister dans cette finale et d'espérer monter en Pro B. Le STB jouera cette fois face à son public, dans une salle des Docks à guichets fermés (4.000 spectateurs), qui sera aussi le théâtre d'une belle éventuelle, dimanche après-midi.

L'avantage du terrain fait-il de Saint-Thomas le favori ? Le STB est-il parti pour renverser on adversaire ? Réponse de l'entraîneur, Hervé Coudray :

Hervé Coudray sur France Bleu Copier

Reportage de Bertrand Queneutte - Avec Samir Mekdad et Hervé Coudray :