Basket : les Sharks d'Antibes cherchent le rebond face à Saint-Chamond

Aux portes de la zone rouge et après six défaites d'affilée, les Sharks d'Antibes doivent absolument réagir ce vendredi soir à l'Azurarena (20h). Les basketteurs antibois (16e) jouent un match capital pour le maintien face à Saint-Chamond (17e). Les derniers scénarios cruels laissent de l'espoir.

Battus au buzzer face à Denain et à quelques secondes de la fin à Quimper, les Sharks d'Antibes viennent de vivre une semaine à la fois frustrante et symbolique. En progrès dans le jeu, les coéquipiers de Jean-Marc Pansa ne sont pas récompensés au score. "On peut dire qu'on a la poisse mais il ne faut pas qu'on se trouve des excuses," affirme le pivot. "On doit aller chercher cette victoire pour se relancer et pour retrouver du plaisir."

à lire aussi VIDÉO - Incroyable dernière seconde et cruelle défaite pour les Sharks d'Antibes

L'impression d'être arrivé dans une pétaudière

Ce plaisir qui s'est évaporé au fil de cette saison noire pour les Sharks, entre scénarios cruels et blessures. "Depuis que je suis arrivé je n'ai jamais pu travailler deux semaines d'affilée avec la même équipe," regrette le nouvel entraîneur Daniel Goethals. Le Belge est déjà le troisième coach à tenter de redresser la barre cette saison. "C'est vrai que j'ai parfois l'impression d'être arrivé dans une véritable pétaudière mais le potentiel est là. Le club mise sur la jeunesse alors il faut être patient. Dans la vie, si votre lampe ne marche plus, vous changez l'ampoule et vous retrouvez la lumière. Le basket c'est différent, c'est une succession d'étapes avant de trouver la clef."

"Le potentiel est là" Daniel Goethals Copier

On veut retrouver une équipe qui se bat

Le problème, c'est que les supporters des Sharks ont l'impression que les dirigeants l'ont perdu cette clef, depuis quelques années. Encore en Jeep Elite il y a deux ans, le club antibois est aujourd'hui aux portes de la zone rouge en Pro B. "On peut dire qu'on est un monument en péril," souffle Thomas Laforet, président des White Sharks. "On sent que depuis plusieurs années que le sportif n'est plus la priorité de nos dirigeants. On les a avertis. Et on sent qu'on perd notre identité antiboise. On veut retrouver une équipe qui se bat, avec de la hargne sur le parquet. On est très inquiet."

"On est résigné" Thomas Laforet (président des White Sharks) Copier

Neuf matchs pour se sauver

Pour éviter la descente en N1, les Sharks ont neuf matchs à négocier d'ici la fin du championnat. Le premier ce vendredi soir face à Saint-Chamond est déjà capital. Premier relégable, le club ligérien est juste derrière Antibes et compte quatre matchs de retard par rapport aux Azuréens. Et la lanterne rouge Poitiers n'est pas si loin avec une seule victoire de retard par rapport aux Sharks. Bref, la fin de saison s'annonce crispante. Mais le club veut y croire et espère pouvoir compter sur le soutien de ses supporters lors des deux ou trois derniers matchs à l'Azuraréna, alors que le retour du public sera possible à partir du 19 mai.