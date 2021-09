Basket - Limoges CSP : pour Romain Chenaud, "le niveau d'exigence est celui d'un coach de très haut niveau"

Plus que quelques jours avant le début de saison pour le Limoges CSP qui ouvre le championnat ce samedi à Nanterre (17h). Avant ce match, nous avons demandé à Romain Chenaud, l'un des entraineurs adjoints, ce qu'il pense de l'équipe et du travail réalisé tout au long de la préparation. Entretien.

Comment ça se passe avec le nouvel entraineur Massimo Cancellieri ?

Comme vous l'avez vu, c'est un personnage. Une véritable personnalité. Il est intéressant à côtoyer comme assistant. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant pour moi, c'est que le contenu est de haut niveau. Avec les années qu'il a passé à Milan (comme adjoint) et qu'il a pu retranscrire dans son expérience d'entraineur en chef à Ravenne (2e division italienne), on sent que le contenu est technique et le niveau d'exigence est celui d'un coach de très haut niveau. C'est une ligne à suivre pour moi en tant qu'entraineur.

Et de l'exigence, il va en falloir beaucoup vu le niveau du championnat avec la course à l'armement entre Monaco et l'ASVEL. Que pensez-vous de la concurrence et du rôle que peut jouer Limoges ?

Quand on regarde les effectifs, on se dit que c'est solide quasiment partout autour de nous. Maintenant, nous étions très concentrés sur notre process lors de la présaison. Cela me semble l'essentiel. Pour qu'on puisse concurrencer ces équipes là, il va falloir faire les choses différemment. Et pour les faire différemment, il faut les préparer. C'est ce qu'on essaye de faire avec des idées certainement différentes, avec une exigence très très élevée. On peut espérer qu'avec ces éléments, on sera en mesure de matcher avec ces équipes là. Je suis très impatient de voir comment on va réussir à poser des problèmes à ces équipes là.

Sur le papier, le Limoges CSP est moins reluisant que certaines formations qui visent les playoffs. Est-ce que tout le travail réalisé avec les joueurs vous permet d'être optimiste ?

Exactement ! Au quotidien, on voit tout ce qu'on fait. On voit l'investissement qu'il y a de la part de tout le monde. Je trouve que c'est un sentiment qu'on perçoit sur l'ensemble du club. Je trouve que c'est toujours une base solide pour se projeter et donner de la confiance. Il ne faut pas que ça. Cela ne suffit pas. Mais pour moi c'est une base très solide de ce que peuvent être les performances de l'équipe. Cela va demander encore du temps, c'est un long processus, mais je pense qu'on fera des choses prometteuses.

A titre personnel, êtes-vous heureux de poursuivre avec Limoges où vous enchainez une 2e saison ?

Oui, le fait qu'il y ai un nouveau coach et une nouvelle dynamique qui s'installe, je suis content de travailler dans ce club et dans ce contexte là. Et je suis surtout très impatient de recommencer la saison. On travaille beaucoup en ce moment et on prépare bien l'équipe. Mais comme tous les compétiteurs que nous sommes tous, joueurs et entraineurs, on a envie de valider ce processus par les rencontres.