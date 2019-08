Basket NF1 : il y a du changement à tous les étages cette saison au club du Poinçonnet

Châteauroux, France

Cette nouvelle saison qui débutera le quatorze septembre prochain à Orthez pour l'équipe première féminine du Poinçonnet Basket, est une saison à marquer d'une pierre blanche et ce pour plusieurs raisons. Les changements ou les modifications sont nombreux. A commencer par le gymnase de la forêt dont l'agrandissement côté gradin est du plus bel effet.

Le gymnase de la forêt en pleine transformation coté spectateurs

Deuxièmement, il y a du changement à la tête de l'équipe première. François Ménival succède à Yhoan Cabioche parti du côté de la Glacerie en Normandie. François Ménival arrive tout droit de Mondeville (Ligue Féminine) ou il était l'assistant pendant quatre saisons de Romain l'Hermitte. C'est donc un changement malgré tout pour François Ménival qui va devenir pour la première fois de sa jeune carrière l'entraîneur principal. C'est un choix mûrement réfléchie et les dirigeants du Poinçonnet Basket ont sauté sur l'occasion pour lui faire signer un contrat de deux ans. L’objectif est avant tout d'encrer le Poinçonnet Basket en NF1 et pourquoi pas dans les futurs saisons devenir un candidat sérieux à la ligue 2.

Tout en sachant que si l'accession de présente cette année le Poinçonnet Basket ne la refusera pas. Pierre Bousquiet le président du Poinçonnet Basket à hâte que le championnat reprenne : "_L'objectif cette saison c'est de viser un maintien confortable voir mieux si ça se présente_. Mais je tiens à souligner pour la première fois là aussi cette saison notre équipe réserve qui va évoluer en Nationale 3. Ce qui prouve depuis plusieurs saisons que nous travaillons bien au sein du club. Avec 100 abonnés nous commençons à grandir à notre rythme. Je tiens aussi particulièrement à remercier tous les bénévoles du club et tous nos partenaires privés ou institutionnels pour leur aide précieuse."

Enfin dernier changement mais celui ci est plus classique à l'inter-saison c'est du côté du recrutement avec une arrivée assez impressionnante. Tous les saisons des joueuses partent vers d'autres contrées d'autres arrivent de plus ou moins loin. Et là le moins que l'on puisse dire c'est que l'arrivée de l'Américaine Kadija Wintintown 33 ans 1m85 a fait sensation. D'ailleurs Grâce M'Baïkoua la capitaine du Poinçonnet Basket à les yeux qui brille : "C'est un honneur pour moi d'évoluer à ses côtés compte tenu de sa carrière." En effet, Wintintown à évolué en 2008 à 2010 en WNBA soit le plus haut niveau féminin du basket Américain excusez du peu et elle a joué également en ligue féminine en France avec Montpellier. Elle aussi disputé des matchs de Coupe d'Europe avec le club de l'Hérault ! Kadija qui assiste à un mariage aux Etats-Unis sera présente à la fin du mois d'Août au Poinçonnet. Le premier match de championnat est fixé le quatorze septembre à Orthez. Quant au premier match de la saison tant attendu à domicile il se jouera le samedi 21 septembre face à Feytiat