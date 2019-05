Basket - Pro B : Rouen espère chasser Roanne de la première place

Le Rouen Métropole Basket réalise une très belle deuxième partie de saison, sur la phase régulière. Deuxièmes, à trois journées de la fin, les basketteurs rouennais espèrent tout rafler et s'emparer de la première place, synonyme de montée directe en Pro A.

Rouen - France

Trois matchs pour espérer devenir champion et retrouver la Pro A, sans passer par les play-off ! Les basketteurs de Rouen sont pour le moment deuxièmes de Pro B et réalisent une phase retour du tonnerre. Ils chassent désormais Roanne, le leader. Et ne comptent qu'une victoire de retard.

Objectif : gagner les trois dernières rencontres, à commencer par celle contre Caen, lors d'un déplacement ce dimanche à 17h. Il s'agira de mettre Roanne sous pression. Alexandre Ménard, entraîneur du RMB :

Rouen possède par ailleurs la meilleure différence de points parmi les huit premières équipes : c'est la différence entre les paniers marqués et encaissés, qu'on appelle le "point-average", en basket. Et ça, ce n'est pas rien selon l'entraîneur de Rouen Alexandre Ménard :