Basket : Travis Cohn représentera l'UJAP Quimper au All Star Game

Une paye que l'UJAP n'avait plus été représentée à la soirée rassemblant les meilleurs et les plus spectaculaires basketteurs pros français ! Le meneur-arrière de Quimper (Pro B) participera au spectaculaire concours de dunk de l'All Star Game, devant 15.000 personnes, ce samedi, à Bercy.

Quimper, France

Il ne mesure "que" un mètre 88, et joue poste 1 ou 2. Travis Cohn n'a pas tout à fait le morphotype du parfait dunker. Pourtant, il a bien été sélectionné par la Ligue nationale de Basket (LNB) pour participer au concours de dunk de l'All Star Game, la traditionnelle soirée de fin d'année regroupant les meilleurs et les plus spectaculaires basketteurs pros évoluant en France.

Le dunk n'est pas qu'un artifice spectaculaire entre deux systèmes pour le joueur de l'UJAP, agé de 29 ans. Il développe cette compétence depuis ses seize ans comme le démontre la vidéo ci-dessus, compilant des highlights de sa carrière universitaire à Jacksonville (Floride).

Travis Cohn : "Ce concours, c’est très sérieux ! Je représenterai Quimper et ma famille. C’est une belle occasion de me montrer en vue de la saison prochaine. Je le prépare le plus sérieusement possible, mais ça n’empêchera pas d’être fun !"

Il retarde ses vacances en Alabama pour ce concours

Après avoir évolué dans des ligues mineures américaines, puis dans plusieurs ligues européennes, le natif de l'Alabama a débarqué à Quimper l'été dernier. Où il démontre sa détente sèche, mais aussi qu'il peut accélérer le jeu, ou dépanner à trois points.

Devant les 15.000 spectateurs de Bercy, Travis Cohn n'a pas prévu de dunks spéciaux, mais simplement de démontrer ceux qu'il a l'habitude de faire.

Travis Cohn : "Clairement, je sacrifie deux jours de vacances chez moi, en Alabama, pour ce concours. J’y vais pour le gagner. Si je ne gagne pas, j’essaierai de mettre le feu."

Le premier sélectionné de l'UJAP depuis bien longtemps

Dans les années 90, Laurent Foirest - entraîneur de l'UJAP - avait lui aussi participé à ce concours.

