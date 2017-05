Basketball (F) - L'USO Mondeville cinquième, des sourires et des larmes

En battant Basket Landes pour la quatrième fois de la saison (76-52), les filles de Mondeville se sont octroyées la 5e place de Ligue Féminine. Une belle récompense pour une équipe spectaculaire et renversante qui voit partir trois cadres : Sharp, Badiane et Plouffe.

Les Lionnes de Mondeville ont enchanté leur public toute la saison et l'ont conclue par une grosse victoire contre Basket Landes, l'équipe de Mont de Marsan, de Céline Dumerc, la capitaine de l'équipe de France. Après deux succès en saison régulière, elles ont récidivé lors de cette double confrontation pour obtenir la 5ème place finale. Ce lundi, leur succès est sans appel, 76 à 52 dans une Halle Bérégovoy pleine.

A l'issue de cette rencontre, trois filles raccrochent le maillot rouge et blanc. La vétérane KB Sharp (36 ans), depuis six saisons au club, s'en va relever un dernier beau et grand défi à Bourges. La jeune pépite française Marième Badiane part elle aussi. A 22 ans et après deux saisons à l'USO, elle tentera l'aventure lyonnaise la saison prochaine. Enfin, l'expérimentée canadienne Michelle Plouffe n'a pas encore dévoilé sa prochaine destination mais elle ne sera plus en Normandie à la reprise en septembre.

Des joueuses qui s'aiment

Pour KB Sharp, c'était une saison parfaite, dans un collectif formidable : "Il n'y a pas eu de souci entre les joueuses, on s'aimait et c'était très bien. Pour ce dernier match, on a pu sortir nos émotions. Toutes les victoires qu'on a eu était des victoires d'équipe. Cette 5ème place est une vraie récompense, pour une saison parfaite !". Encore une fois au dessus du lot (24 points, meilleure marqueuse du match), Marième Badiane réussit à repartir de Mondeville avec ce qu'elle était venu y chercher : du temps de jeu et une progression importante.

#Basketball - L'une des dernières passes décisives de KB Sharp pour Marième Badiane sous le maillot de l'@usombasket ! 57-41 à la fin du QT3 pic.twitter.com/iXdq8ySKGU — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 8, 2017

L'intérieur bretonne quitte même la Normandie avec le statut d'internationale. Elle partira dans quelques jours participer à la campagne qualificative pour l'Eurobasket, une compétition finale qui aura lieu mi juin en République Tchèque. Marième Badiane sera accompagnée, on l'espère, de Lisa Berkani. L'arrière est convoquée par la sélectionneuse Valérie Garnier mais elle s'est blessée à la cheville hier juste avant la mi-temps. Vraiment dommage dans un match qui comptait quasiment pour du beurre.

L'Europe en suspens

La dernière à quitter le navire, c'est Michelle Plouffe. La canadienne n'a pas l'aura des deux joueuses précédemment citées mais elle était un pion essentiel de l'équipe de Romain Lhermitte. Arrivée, elle aussi, il y a deux saisons, elle n'a pas encore indiqué son futur club.

#Basketball 🏀 - Victoire Finale et 5e place de #LFB pour l'@usombasket (76-52) pour ce match des adieux de KB Sharp, Plouffe et Badiane ! pic.twitter.com/U0q67pWi7h — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 8, 2017

Reste maintenant à savoir si l'USO Mondeville réussira à rassembler l'argent nécessaire pour participer à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Une réponse que l'on devrait connaitre dans les prochains jours.