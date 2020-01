Bastia-Borgo / ASSE en Coupe de France : la différence de niveau "pas si évidente que ça" dit Claude Puel

Saint-Étienne, France

Un 32ème de finale de Coupe de France en Corse pour l'AS Saint-Étienne. Les Verts jouent ce dimanche après-midi à 14h15 au stade de Furiani contre le FC Bastia-Borgo, jeune club de Nationale 1 né en 2017 et promu l'an dernier. Sur le papier, les joueurs de l'ASSE ont tout pour l'emporter, mais ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur Claude Puel a prévenu : en Coupe de France, tout est possible.

"Il faudra faire attention"

"C'est une équipe intéressante, bien organisée, capable de se projeter très vite et de bien repartir avec le ballon, de mettre de la densité et du pressing", a jugé Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE. "Il y a des matchs où elle a été intéressante, par exemple contre Dunkerque, ils ont fait un beau match et on voit qu'ils sont capables d'hausser leur niveau de jeu, dans le collectif comme dans la qualité. Ils ne font pas n'importe quoi, ils sont aussi présents sur les coups de pied arrêtés. Il faudra faire attention."

Les matchs de Coupe de France ne sont de toute façon "jamais évidents à jouer", poursuit le coach. "Vous avez des joueurs issus des centres de formation, d'autres qui arrivent d'échelons supérieurs, qui n'ont rien à perdre, qui jouent libérés et à leur meilleur niveau, donc il faut toujours être très concentrés face à des adversaires de niveaux inférieurs, parce que la différence n'est pas si évidente que ça sur un match."

"Les matchs de Coupe sont des matchs couperets, donc on passe un échelon et seulement après on envisage la suite", confie Claude Puel, interrogé sur les objectifs de l'ASSE en Coupe de France, mais aussi en Coupe de la Ligue, avec un quart de finale à venir contre le PSG le 8 janvier.

Encore des blessés et des malades dans l'effectif

Lors de cette conférence de presse, l'entraîneur s'est félicité de la fraîcheur physique et mentale de ses joueurs après la pause hivernale. Même si certains sont toujours blessés ou que d'autres ont attrapé la grippe ou la gastro, comme Yann M'Villa et Harold Moukoudi, qui ne devraient pas jouer contre Bastia-Borgo. Par contre, Wahbi Khazri et Charles Abi seront sur le terrain.

"Je m'adapte", explique Claude Puel. "C'est vrai que c'est une contrainte, j'ai toujours un effectif toujours en permutation. J'aimerais avoir plus de vue à moyen terme, pour voir sur qui je peux compter. C'est un groupe est très sollicité, qui a connu beaucoup de blessures, avec des fractures. Et puis il y a les épidémies, donc chaque jour révèle sa surprise."

Le match entre Bastia-Borgo et l'ASSE sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire ce dimanche dès 14 heures.