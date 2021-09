Bastia-SM Caen (1-1) : Stéphane Moulin : un nul logique "mais c'est vrai qu'il était temps"

L'entraîneur du SM Caen Stéphane Moulin : "Heureusement qu'on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps puisqu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait en première. On a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. c'est déjà pas mal. Personne n'a gagné ici encore cette année et l'année dernière non plus je crois. On sait bien que c'est une équipe qui a de la qualité. Ils l'ont montré.

Je pense que sur l'ensemble du match c'est logique parce qu'ils n'ont tiré que quatre fois au but pour trois tirs cadrés et nous on a quand même tiré onze fois. Même s'ils ont un but logiquement refusé pour hors-jeu, je trouve quand même que sur l'ensemble du match, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il était temps. Donc une première mi-temps à l'envers pour nous, je prends ma part de responsabilité parce que j'ai changé d'organisation par obligation.

J'ai Mehdi Chahiri qui était malade et Steve Shamal qui ne s'est entraîné qu'hier. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai trouvé que dans l'engagement et l'investissement on a été en dessous. On a été battu assez largement par les Bastiais. Et il a fallu hausser le ton en deuxième mi-temps pour au moins qu'on revienne avec des intentions supérieures et surtout une attitude différente."

L'attaquant du SM Caen Alexandre Mendy (auteur de l'égalisation) : "Cela fait du bien après deux matchs de suspension. J'étais content de retrouver les terrains. Après, c'était un match compliqué. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué et après un long voyage en sélection physiquement c'était un peu dur. J'ai eu la chance de pouvoir marquer à la fin mais c'était un match compliqué pour tout le monde surtout en première mi-temps. Après, on a bien réagi.

Ils m'ont demandé si j'allais tirer le penalty. J'ai dit oui et j'ai dit à Jo (Rivierez) de prendre le ballon comme s'il allait le tirer. On connaît le contexte. On peut vite se faire insulter devant les supporters ou les joueurs qui viennent et qui essayent de mettre la pression. C'est plus simple pour moi. Cela m'a permis de me concentrer sur mon penalty et ça m'a réussi."

Mathieu Chabert, entraîneur de Bastia : "Je ne vais pas répéter cinquante milliards de fois les mêmes choses parce que c'est fatigant de se répéter. La seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a des moments difficiles dans une saison. On passe un moment difficile mais il y a deux solutions : soit vous baissez la tête, vous vous affolez et vous dites que c'est la crise. Mais quand je vois ce que l'on fait, ce que l'on produit, ce que les joueurs font sur le terrain. quand je vois l'intensité que l'on met pendant 90 minutes. Quand je vois le nombre d'occasions que l'on a encore une fois, c'est rageant, c'est frustrant."