Battocchio à Brest : "les meilleures années de ma carrière"

Brest, France

Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Cristian Battocchio, le milieu de terrain italo-argentin, a été présenté officiellement lors d'une conférence de presse mercredi, après sa signature annoncée vendredi dernier par le club.

C'est un endroit où j'ai marqué beaucoup de buts." - Cristian Battocchio

Un an et demi après son départ au Maccabi Tel Aviv, le milieu de terrain italo-argentin s’est engagé avec le Stade Brestois jusqu’en 2021. Cristian Battocchio dit qu'il revient dans le club où il a passé "les meilleurs moments" de sa carrière. Et sa compagne, originaire de Plougastel, a joué aussi dans sa décision. "Ça lui fait plaisir aussi à elle de revenir !" explique en souriant le joueur aux 13 buts avec Brest, dont quelques uns restés dans toutes les têtes des supporters ti zefs.

Le numéro 3 et un peu de patience ...

Cristian Battocchio portera le numéro 3 dans le dos de son maillot. Et il devra un peu patienter pour jouer, car il n'est pas totalement remis d'une grave blessure à un genou contracté en avril dernier. "Forcément quand on est éloigné plus de 8 mois des terrains, on a envie de revenir vite. Mais il faut qu'il se soigne et qu'il retrouve toutes ses capacités" précise le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi.

Et il ajoute que le Stade Brestois cherche toujours un attaquant, mais que Cristian Battocchio est un investissement pour l'avenir. "C'était une occasion pour nous d'anticiper pour le futur".