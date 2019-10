Battu à Amiens (3-1), l'OM confirme être dans le dur!

Amiens, France

3 points plus 0 qui font 3!

Avec trois unités au compteur sur 12 possibles, l'OM est vraiment dans le dur statistique. Mais cette formation olympienne l'est aussi dans le jeu. Comme lors de dernières sorties, pourtant consécutives à leur meilleur prestation de la saison face à Montpellier (1-1), les olympiens ont commis beaucoup trop d'erreurs, sous la pluie picarde pour, même face au 16ème de Ligue 1, espérer quelque chose. Car en face, il y avait des crocs. On le voit dès l'entame, avec une défense de l'OM, sans Amavi, remplaçant, qui se fait bouger. Dès la 11ème minute, les marseillais sont déjà menés. Trop tôt, trop vite...

Cela se confirme: En deux semaines, l’OM a perdu sa grinta… cette envie de ne rien lâcher ensemble, et sur 90 minutes.

Valentin Rongier: "Notre solidité n'était pas la même que sur les matches précédents"

Après deux prestations poussives, avec des matches joués à moitié, l’OM a de nouveau proposé une demi-partition, sous la pluie picarde. Et quelle fébrilité défensive. A chaque offensive amiénoise, on avait les pétoches. Même si le 2-1 pour Amiens, juste avant la pause, et qui fait si mal aux olympiens, est inscrit sur un pénalty généreux. "Notre solidité n'était pas la même que sur les matches précédents reconnait Valentin Rongier.On doit faire plus car on est l'Olympique de Marseille."

A l’autre bout du terrain, non plus, ce n’est pas génial. Il y a le talent de Dario Benedetto, sur cette frappe soudaine, à l’entrée de la surface de réparation (21e): l'attaquant argentin remet l’OM à l’endroit. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Une domination stérile, notamment en seconde période, pour trop peu d‘occasions, avant d'en prendre un troisième, à la dernière seconde, sur une contre-attaque locale.

Mandanda demande "une remise en question"

_"_On fait beaucoup d'erreurs et on ne concrétise pas le peu d’occasions que l'on peut avoir conclu le dépité Mandanda. Il y a une remise en question à avoir sur pas mal de choses car, quand on n'est pas capable de gagner ces matches-là, c'est que l'on ne fait pas tout bien aussi."

L’OM est dans le dur. Et on s’aperçoit que sans ses nombreux absents, comme Payet, Alvaro, Strootman ou Thauvin, elle devient une équipe quelconque.

Une équipe qui ne compte que 13 points en 9 rendez-vous. Et qui entre dans le cœur du classement de Ligue 1.

L'OM qui recevra Strasbourg, le 20 octobre, après la trêve internationale.