Battu par le Slavia Prague l'OGC Nice peut faire une croix sur la Ligue Europa

Rapidement mené au score sur une frappe superbe de Lingr (14e) le Gym avait réussi à égaliser à l'heure de jeu grâce à Amine Gouiri (60e). Mais les Aiglons se sont ensuite écroulés et ont encaissé deux buts de la tête de Olayinka (64e) et Traoré (75e) qui enterrent quasiment les espoirs de qualification pour les 16e de finale. Il faudrait battre le Bayer Leverkusen par au moins quatre buts d'écart et espérer ensuite un scénario favorable sur la dernière journée.

De l'allant offensif pendant une heure

Pourtant Patrick Vieira avait aligné une équipe offensive malgré l'absence de Kasper Dolberg. Avec Gouiri, Rony Lopes, Claude-Maurice, Reine-Adélaïde et Maolida titularisés ensemble, le Gym avait les armes pour tomber le Slavia Prague. Mais si offensivement on a vu quelques beaux enchaînements prometteurs jusqu'à l'égalisation de Gouiri, les Aiglons frappant les poteaux à trois reprises, les hommes de Patrick Vieira ont été très fébriles derrière. La charnière Bambu - Nsoki a été trop souvent battue dans les duels aériens. Rédhibitoire à ce niveau de la compétition.

Réagir face à Dijon pour éviter la crise

Plus expérimenté en Europe, le Slavia Prague a mérité sa victoire et montré le chemin aux jeunes Aiglons. Les rouges et noirs doivent profiter des deux derniers matchs dans cette poule C pour emmagasiner du vécu et prendre du plaisir alors que pour l'instant cette Ligue Europa ressemble à un chemin de croix. Après cette troisième d'affilée l'OGC Nice devra déjà réagir face à Dijon dimanche en Ligue 1 (17h) pour éviter de tomber dans la crise.