Battue logiquement à Nîmes, 1-0, l'ASNL n'est plus invaincue

Le Nîmes Olympique a stoppé la série d'invincibilité de l'ASNL. Ce vendredi soir, les Nancéiens ont été battus, 1-0, après une prestation trop insuffisante pour espérer mieux. Malgré deux pénaltys non sifflés, ce revers vient rappeler que l'ASNL ne peut se permettre encore le moindre relâchement. Au classement, l'ASNL recule de 2 places et se retrouve 5ème, à 3 points du 3ème, mais aussi à 1 point du premier relégable.

Les montagnes russes continuent

Comment l'ASNL peut-elle passer du tout au tout ? Plutôt convaincante face à Dijon lundi soir et chétive ce vendredi soir à Nîmes, il y a de quoi en perdre son latin. Mangée dans les duels, dans l'intensité, l'ASNL n'a rien proposé non plus dans le jeu, surtout en première mi-temps. En manque d'imagination, l'ASNL s'est retrouvée logiquement avec un but de retard à la pause.

En seconde période, la réaction attendue est arrivée, mais bien trop tard. Il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir une équipe nancéienne un peu plus entreprenante : une tête de Carlier est boxée sur sa barre transversale par le gardien nîmois, Paradowski (69') et l'arbitre oublie un pénalty évident, comme en première mi-temps d'ailleurs. Tout comme l'ASNL, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur.

Ces faits de jeu défavorables, ne doivent donc pas occulter les manques affichées sur la pelouse gardoise. Après cette pâle copie, le constat est récurent : l'ensemble est encore bien trop fragile pour laisser le moindre soupçon de volonté et de détermination au vestiaire.