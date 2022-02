Battues 2 à 0, les joueuses du stade de Reims n'ont pas démérité face aux Lyonnaises

Le match qui se disputait au stade Delaune ce dimanche 27 février 2022 s'est finalement conclu par une défaite de 2 à 0 pour les Rémoises. Après avoir été dominées tout le long du match et avoir arrêté de nombreux but, la balle est parvenue à atteindre les buts rémois à la 61e et à la 90e + 3.

Un hommage à l'Ukraine en début de match

Avant le coup d'envoi de la rencontre, un hommage a été rendu à l'Ukraine. Les joueuses se sont rassemblées autour de la joueuse ukrainienne Tetyana Romanenko. Cette dernière revêtait le drapeau de son pays sur ses épaules. Un hommage qui tenait à cœur à l'équipe comme l'explique Amandine Miquel, l'entraîneur de l'équipe féminine du stade de Reims.

Prochaine étape pour le stade de Reims féminin, rencontrer l'équipe de Nantes le 6 mars en coupe de France.