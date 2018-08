Lons, France

Elles se sont un peu faites attendre sur le terrain du complexe du Moulin à Lons, mais vers 11h les joueuses du PSG sont finalement sorties des vestiaires sous les applaudissements de plus de 300 supporters bien contents de les voir. Entre un tournoi amical à Toulouse la semaine dernière et un autre dans quelques jours à San Sebastian, les joueuses d'Olivier Echouafni ont poursuivi leur préparation – physique notamment – en Béarn.

Populariser le foot féminin

"Quand j'ai vu qu'elles venaient j'ai réservé la journée", s'émerveille Romain qui a fait la route depuis Tarbes. Beaucoup sont armés du poster distribué à la buvette pour obtenir une dédicace et attendent patiemment la fin de l'entraînement. "Les entraînements en public c'est top, ça permet de voir beaucoup de choses, explique Corine. Cette fan de foot féminin est venue avec sa fille, tout au long de la saison elles vont d'Oloron-Ste-Marie à Rodez ou encore Bordeaux pour voir les matchs de D1 féminine. "Les filles elles font les photos et des autographes, à la différence des garçons, on peut pas les approcher et encore moins les toucher".

Corine, en jaune, attend un autographe de Perle Morroni. © Radio France - DG

Un soutien qui touche Grace Geyoro, la milieu de terrain internationale du PSG : "On était très surprises de voir autant de monde ici à Pau, où beaucoup d'entre nous n'étaient jamais venues. On veut rendre ce soutien de la meilleure manière, sur et en dehors du terrain".

