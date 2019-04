Beau spectacle pour le "match des anciens" du FC Sochaux-Montbéliard

1000 spectateurs sont venus assister au "match des anciens" pour les 90 ans du FC Sochaux-Montbéliard ce samedi. Des personnalités historiques du club : anciens joueurs et entraîneurs se sont affrontés sur la pelouse du Stade Bonal pour le plus grand plaisir des supporteurs.

Montbéliard, France

Des stars du FCSM sont revenues sur le terrain du stade Bonal pour les 90 ans du club. Des personnalités historiques du club : anciens joueurs et entraîneurs se sont affrontés à l'occasion d'un "match des anciens" pour le plus grand plaisir des supporteurs. Plus de 1000 personnes ont assisté à cette rencontre ce samedi après-midi.

Un spectacle émouvant pour les supporteurs

Parmi les spectateurs de toute les générations, l'émotion est palpable. Jean-Pierre supporte le FC-Sochaux depuis 35 ans et fait même un peu partie de la famille : "J'ai travaillé 25 ans avec mon épouse à l'école de football. Les anciens qui viennent jouer on les connaît tous !" raconte-t-il. Un peu plus loin, Yvonne supporte depuis 40 ans les jaune et bleu : "C'était l'époque du grand grand Sochaux, voir qu'ils sont toujours là ça fait plaisir" déclare-t-elle les larmes aux yeux.

Daniel et Jean-Pierre ont tous les deux travaillé des années à Bonal. Ils étaient des spécialistes de la pelouse notamment ! © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

On est pas en forme mais avec plus de formes

Du côté des joueurs, le plaisir de jouer est intact mais avec parfois plus de difficulté avoue Patrick Guillou, un peu essoufflé : "Les supporteurs nous ne voient pas en forme mais avec plus de formes (rires). C'est vraiment un grand moment de partage. On a gardé de très bons souvenirs ici au stade Bonal !" Sur le banc de l'équipe adverse, Danijel Ljuboja a marqué un beau but et récupère : "C'est vrai que j'ai l'impression que le terrain est un petit peu grand parce que ça fait longtemps qu'on a pas couru mais ça fait plaisir" dit-il en souriant. À quelques mètres, Jaouad Zaïri qui vient lui aussi de sortir du terrain conclut simplement : "Ça fait du bien de se retrouver."

Les équipes

◻️ L'équipe des gris dirigée par Jean Fauvergue :

Freddy Vandekerkhove

Armand N'Djama

Patrick Guillou

Éric Dufournet

Matheus Vivian

Franck Robin

Guirane N'Daw

Fabien Boudarène

Michaël Isabey

Kader Touré

Jaouad Zaïri

