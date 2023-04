Beaucoup d'incertitudes autour du match de l'ASNL au Paris 13 la semaine prochaine

Décidemment le championnat National est bien agité en coulisses ces derniers temps. Après 2 points perdus sur tapis vert (en attendant l'appel nancéien dont l'examen est prévu le jeudi 27 avril) pour le match face à Concarneau, le match décalé du Red Star à lundi, pour des raisons sécuritaires, c'est maintenant le match face au Paris 13 Atletico, prévu le vendredi 21 avril qui pose des soucis.

Le stade Boutroux inenvisageable

Initialement prévu dans une semaine, sa tenue dans l'enceinte habituelle des parisiens, le stade Boutroux, est impossible. Il ne peut accueillir que 50 supporters adverses maximum, pour des raisons de sécurité. Or il y a déjà au moins 60 supporters nancéiens qui ont prévu de faire le déplacement. En plus, même s'il y a des risques d'affrontements avec d'autres supporters parisiens avec qui les nancéiens ne s'entendent pas, il n'y a pas d'interdiction de déplacement prise par les autorités.

Pas de plan B pour l'instant

Le Paris 13 Atletico a donc fait le tour des autres stades disponibles à Paris, pas de chance ils sont tous occupés ce soir là ou le lendemain, ce qui pose des problèmes d'organisation. La première option a donc été d'envisager de jouer le jeudi sur un de ces autres stades. Problème, l'ASNL joue déjà lundi à Picot face au Red Star, 2 match en 4 jours, ce n'était pas trop du goût du staff nancéien qui a préféré écarter cette option.

Pas possible à Boutroux, pas de solution de repli dans l'immédiat, une échéance qui arrive vite et pour laquelle l'ASNL doit s'organiser, il faut trancher! La fédération demande donc au Paris 13 Atletico de trouver une solution rapidement. Si le club n'en trouvait pas la sanction ultime pourrait tomber, match perdu sur tapis vert pour le Paris 13 Atletico et une victoire 3-0 sans jouer pour les nancéiens.

Une décision qui serait radicale pour les parisiens, avant-derniers du championnat, à 10 points, déjà du 1er non relégable et presque condamnés à la descente. Mais ce serait en revanche une aubaine pour les nancéiens dont le rythme du mois d'avril est effréné et qui pourraient empocher 3 points tout en économisant la fatigue d'un match. Une situation qui illustre le grand écart qui existe en National entre des équipes professionnelles et celles qui arrivent des étages inférieures avec de grosses disparités dans les équipements. Il serait vraiment temps d'harmoniser ce championnat et d'accélérer sa professionnalisation, un projet qui est dans les cartons de la fédération.