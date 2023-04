Bećir Omeragić, futur défenseur de Montpellier : "un joueur hyper intéressant" selon Peter Zeidler

Montpellier a-t-il frappé fort en se mettant d'accord avec Bećir Omeragić pour la saison prochaine ? Possible. Agé de 21 ans, le défenseur du FC Zurich, champion de Suisse en mai dernier, a longtemps attiré le regard de grosses cylindrées européennes, avant de se blesser au genou (ménisque) et d'être éloigné des terrains plusieurs mois, en avril 2022.

Un éloignement qui a freiné une partie de la concurrence, ce qui a permis au MHSC d'accélérer et de boucler le dossier. Joli coup, donc, puisque le garçon est finalement revenu fort depuis janvier, lui dont le contrat arrivera à son terme au mois de juin, ce qui évite à la Paillade de payer un transfert : "Il était déjà suivi par Bruno (Carotti) et la cellule de recrutement. On a validé" a indiqué Michel Der Zakarian, en conférence de presse, ce vendredi.

Bećir Omeragić, c'est d'abord une carte de visite dans son pays : quatre sélections avec les A, entre octobre 2020 et juin 2021, mais aussi trois matchs de coupe d'Europe, et près de cent rencontres de première division, la Super League.

Becir Omeragic compte près de cent matchs en Super League © Getty - Eurasia Sport Images

Au delà de ça, ce sont aussi des qualités fortes selon Der Zak qui a "vu les images" et qui a été séduit : "Un joueur longiligne, sec et qui va assez vite. Tonique et doté d'une bonne lecture du jeu. Il sort bien les ballons, il anticipe bien défensivement, mais il doit encore durcir son jeu. En France, il va falloir qu'il élève son niveau".

De son côté, Peter Zeidler parle d'un profil "hyper intéressant" et d'un défenseur "très costaud, qui est aussi rapide et bon dribbleur. Capable de dribbler vers l'avant. Et ça... ça compte, pour un défenseur central". L'actuel entraîneur de Saint-Gall, cinquième du championnat helvète va plus loin : "Je crois que défenseur central, c'est son poste préféré. Avec Zurich, quand ils ont été champions l'année dernière, ils jouaient à trois derrière, et c'était un des trois. Il est capable d'évoluer dans les deux systèmes".

Mais le footballeur d'origine bosnienne peut aussi dépanner au poste de milieu défensif, selon son futur technicien : "Il est en capacité de jouer plusieurs postes, c'est intéressant". En effet, car même si ce dernier désire recruter une sentinelle, ce ne serait pas forcément la priorité des priorités, en l'état actuel des choses et sans départ dans l'entrejeu, selon nos informations.

De nombreuses qualités, donc, en plus de la langue : "Il parle français, il vient de Genève, c'est un grand avantage" note Peter Zeidler, quand Der Zak complète : "C'est un garçon intelligent, qui parle quatre ou cinq langues. Il a une tête".