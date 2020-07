Belfort : les héros de la coupe de France reprennent l'entraînement

Ils nous ont fait rêver, nous ont épaté la saison passée en coupe de France avec des exploits face à Nancy ou encore Montpellier. L'aventure s'était terminée en quart de finale face à Rennes devant 20 000 spectateurs au stade Bonal. Les footballeurs de l'ASM Belfort reprennent l'entrainement ce mercredi au stade Serzian. L'équipe fanion repart pour une nouvelle saison de Nationale 2, la quatrième d'affilée. La dernière avait été interrompue mi-mars par la crise du coronavirus. Belfort avait assuré le maintien en terminant juste au dessus des relégables.

On a vécu des semaines intenses - Anthony Hacquard, l'entraîneur de l'ASMB

Au club, les émotions provoquées par ce magnifique parcours sont encore dans toutes les têtes. Après une série d'exploits, les Belfortains avaient rendu les armes face au tenant du titre. Le championnat de Nationale 2 avait ensuite été interrompu par la crise du coronavirus. " On a vécu des semaines assez intenses. C'était très fort avec des émotions, du public, des gens qui nous ont aimé, adulé. Ca s'est arrêté net. On aurait aimé que ça continue jusqu'au printemps. Aujourd'hui, on a tous envie de reprendre et de revivre ces émotions. On va reprendre tranquillement, remettre les choses à zéro ou presque, refaire du physique pour être prêt fin août. L'objectif, c'est de revivre ces émotions en Coupe de France aussi cette saison. La coupe de France est intense mais reste quand même assez éphémère. La priorité c'est le championnat", indique Anthony Hacquard, l'entraîneur belfortain qui fixe le maintien en N2 comme objectif principal.

Les retrouvailles avec la coupe en octobre

En coupe de France, l'ambition sera d'atteindre les 32e de finale. Belfort entrera en lice au mois d'octobre au quatrième tour et devra d'ici là disputer sept matchs de championnat. Ce que l'ASM Belfort a vécu la saison passée en coupe de France est gravé à vie dans la mémoire des joueurs, dirigeants et supporteurs. L'entraîneur belfortain espère revivre d'aussi beaux moments de partage pour cette nouvelle saison qui se profile. " Quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. C'est un peu comme nos voyages en outre-mer où on fait le choix d'être dans les tirages au sort parce qu'on sait qu'on peut tirer du bénéfice sur une semaine en allant là-bas. Si on peut encore donner de l'émotion aux gens, on ne s'en privera pas", ajoute Anthony Hacquard.

Sept départs majeurs

Les joueurs sont impatients de reprendre. Le nouveau groupe a rendez-vous ce mercredi à 18h au stade Serzian. Un footing est prévu jusqu'au stade Mattler ou sera organisée une première séance d'entraînement. A cause du contexte sanitaire, les joueurs ne pourront pas utiliser les vestiaires. Sept joueurs de l'épopée belfortaine dont Saline, Magassouba, Dago, Grasso ont quitté le club à l'intersaison. Ils ont été compensés par autant d'arrivées. Des cadres comme Arisi, Reignier ou le jeune et prometteur gardien Eddy Ehlinger sont eux restés.

A Serzian contre Sochaux le 28 juillet

La reprise du championnat de Nationale 2 est fixée au samedi 22 août comme pour Sochaux en Ligue 2. D'ici là, six matchs de préparation sont au programme de l'ASM Belfort dont un face au FCSM le mardi 28 juillet au stade Serzian à 19h.