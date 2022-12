Belfort : les supporters réunis au bar pour assister à la victoire des bleus contre la Pologne

La brasserie Au bureau a commencé à se remplir dès les premières minutes du match. Une cinquantaine de personnes est venue en famille ou entre amis assister ce dimanche 4 décembre à la huitième de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Autour des tables ornées de quelques drapeaux français pour l'occasion, des supporters qui dès le départ ne croient qu'en la victoire de l'équipe de France face à la Pologne. "Mon pronostic : 4-2 pour nous. On a de l'artillerie lourde : Mbappé et Griezmann. Ils vont tous les deux marquer, c'est sûr !", s'enthousiasme Laurent, confortement installé avec une vue à 360 degrés sur les différents écrans.

Prochain rendez-vous pour ce groupe d'amis supporters des bleus : les quarts de finale, samedi 10 décembre. © Radio France - Emma Steven

Jusqu'à la fin de la première mi-temps, les supporters serrent les dents. Les occasions manquées se multiplient. "Pour l'instant ça va, on a une bonne équipe qui essaye de forcer, on va marquer, c'est sûr !", croise les doigts Vincent. A quelques seconde du coup de sifflet, un premier but est marqué par Olivier Giroud. Les supporters se lèvent pour crier leur joie. "Le moral va mieux, honnêtement. Marquer juste avant la mi-temps, c'est bon pour motiver les joueurs et les supporters évidemment", se réjouit Yoann.

Trois buts et une victoire plus tard, tout le monde est rassuré. "On n'était pas très sereins jusqu'à l'ouverture du score. Les polonais ont très bien joué", "un beau match mais on a raté pas mal d'occasions, les bleus auraient pu faire mieux" estiment Laëtitia et Laurent. Mais la même conclusion pour tous : beaucoup d'émotions, une belle soirée entre passionnés et surtout, pour Lucas : "Allez les Bleus, feu ! Tout le pays est derrière vous !".