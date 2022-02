Bendjaloud Youssouf, joueur de la Berrichonne Football Club, revient sur sa première participation à la CAN

Après quatre semaines de matchs, la Coupe d'Afrique des nations de football se termine ce dimanche 6 février. L'Egypte affronte le Sénégal à 20 heures. Après un beau parcours, les Comores, qui participaient à leur toute première CAN, ont été éliminés par le Cameroun en huitièmes de finale. Bendjaloud Youssouf, défenseur droit de la Berrichonne Football Club, est comorien. Il revient sur sa première participation à la CAN.

"Notre parcours est historique"

Une coupe semée d'embûches pour les Comores. D'abord, les joueurs se sont retrouvés sans gardien à cause du Covid. Ensuite, une bousculade a fait 8 morts pendant leur match contre le Cameroun. Malgré tout, Bendjaloud Youssouf ressort de sa première CAN avec beaucoup de fierté. "Déjà d'avoir marqué l'histoire par rapport à cette première participation, confie le joueur. Ensuite, notre parcours est historique avec toutes ces péripéties. On a quand même su jouer et réaliser un énorme match, alors qu'au bout de cinq minutes, on a pris un carton rouge".

L'équipe comorienne s'est retrouvée à dix joueurs. "La tâche a été encore plus difficile, surtout contre le pays organisateur, raconte-t-il. Mais on a réalisé un très gros match, on a eu pas mal d'occasions de buts. Même si on n'a pas gagné, on en sort vainqueur avec les honneurs et une belle image des Comores".

Une qualification inoubliable

Bendjaloud Youssouf se souviendra toute sa vie de leur qualification en huitièmes de finale. Avec le Covid, les joueurs comoriens passaient très peu de moments réunis. "On était souvent tous dans nos chambres, on ne pouvait pas se retrouver pour jouer aux cartes", regrette le joueur de la Berri.

Le match de qualification contre le Cameroun a finalement été l'un des seuls moments où les joueurs ont pu être tous ensemble. "On a vécu d'énormes émotions sur le terrain, on tous explosé à ce moment-là de pouvoir enfin se retrouver. Je pense que c'est ce moment qui restera gravé dans ma mémoire", assure-t-il.

"On a mis en lumière notre pays"

Mais le joueur de la Berri retient surtout de sa première participation à la CAN la visibilité qu'elle a apporté à son pays. "Peu de gens connaissaient les Comores et l'endroit où l'archipel se situait. Grâce à la Can, on a mis en lumière notre pays, se réjouit Bendjaloud Youssouf. On l'a fait connaître mais on a aussi montré qu'on avait une très belle équipe. On a donné une belle image au monde entier, c'est surtout ça que je retiens".

Coup d'envoie de la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte ce dimanche soir à 20 heures. Bendjaloud Yousouf nous a confié croiser les doigts pour le Sénégal. Il pronostique un score de 2 à 1. Réponse ce soir !