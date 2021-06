Bendjaloud Youssouf vient densifier la défense de la Berrichonne Football

Encore une recrue en défense pour la Berri ! Après le latéral Romain Sans et le central Peter Ouaneh, c'est au tour de Bendjaloud Youssouf de signer un contrat avec le club castelroussin.

En difficulté la saison dernière, la défense de la Berrichonne Football doit être renforcée. La cellule de recrutement du club castelroussin l'a bien compris. Elle vient de signer un troisième renfort en défense, en la personne de Bendjaloud Youssouf. À 27 ans, ce latéral droit va jouer avec la Berri pour les deux prochaines saisons.

Le championnat de National, il le connaît bien. Il évoluait en troisième division avec Le Mans FC lors de la saison 2020-2021. Efficace en défense, il a aussi été précieux dans le secteur offensif avec quatre buts inscrits et cinq passes décisives pour ses coéquipiers. Bendjaloud Youssouf peut devenir un véritable atout pour la Berri. Il a également pour lui une expérience de joueur international, il compte plus de 20 convocations avec la sélection des Comores.

Bendjaloud Youssouf s'est dit séduit par le jeu pratiqué par les Castelroussins depuis l'arrivée de Marco Simone sur le banc d'entraîneur. "J’ai regardé Châteauroux sur les derniers matchs de la saison passée : on a clairement vu une certaine philosophie de jeu qui me plaît. Je suis un joueur assez offensif, j’aime me porter vers l’avant !", a-t-il réagi sur le site officiel du club.