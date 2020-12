Benedetto, attaquant de l'OM: "Je pense pouvoir continuer ainsi"

"Comment avez-vous gérer cette longue période sans marquer?

Je suis toujours resté serin et j'ai continué de travailler dur. Tout simplement. C'est vrai que ce n'est pas simple pour attaquant de ne pas marquer, mais il faut rester calme. La période de disette prend toujours fin. Et grâce à Dieu, j'ai retrouvé le chemin du but. Et je pense désormais pouvoir continuer ainsi avec toujours plus de confiance accumulée à chaque rencontre.

On a l'impression que, cette saison, vous restez plus sur le front de l'attaque par rapport à la saison dernière où vous redescendiez beaucoup dans le cœur du jeu pour toucher des ballons?

C'est plus une question de confiance que de système de jeu choisi par l’entraîneur. Tous les systèmes de jeu me conviennent. Après, c'est vrai que j'aime jouer, décrocher. Même si dois aussi rester dans la surface pour me créer des occasions. Mais c'est plus lié à ma confiance qu'au système de jeu.

On sent que vous avez beaucoup de soutien dans le vestiaire, quand on voit Payet vous laisser le pénalty contre Nantes ou André Villas-Boas vous soutenir publiquement?

J'ai une très bonne relation avec Dimitri. Et je suis très reconnaissant de m'avoir ce pénalty, ce la m'a permis de gagner de la confiance. Et c'est vrai que c'était une revanche pour moi face à Nantes (il avait manqué un pénalty contre les canaris la saison dernière). Avec André Villas-Boas, j'ai également une très bonne relation. Il m'apprend énormément au quotidien. J'ai trente ans aujourd'hui et j'apprends encore énormément à ses côtés."