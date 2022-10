Benfica - PSG : des supporters parisiens dénoncent des palpations "choquantes" à l'entrée du stade de la Luz

Son premier déplacement européen pour suivre son club de cœur, Candice s'en souviendra, et pas uniquement pour la douceur de vivre de Lisbonne ou pour le but de Lionel Messi face au Benfica. Âgée de 24 ans, Candice, qui vit à Grenoble, a passé un mauvais moment avant d'entrer au Stade de la Luz du Benfica Lisbonne. Mercredi soir, comme un grand nombre des 3.200 supporters du PSG présents sur place, la jeune femme a vécu une fouille corporelle très désagréable.

ⓘ Publicité

On m'a mis la main à l'intérieur de mon sous-vêtement pendant une bonne minute, avant de me mettre la main longuement dans mon entrejambe

"Je ne vais pas revenir sur l'avant-match et le cortège, où la police était un peu sur les nerfs. Ni sur l'attente très longue devant le stade où il y avait de la tension, mais juste des mots. Passé ça, on arrive au moment de la fouille. Une dame commence par fouiller mon sac à dos, normal, puis mon portefeuille pendant une bonne minute. Pas grave, je n'ai rien à cacher. Et après arrive la fouille corporelle", explique Candice dont la voix se brise légèrement_. "Tout d'abord, on commence par toucher mon soutien-gorge, puis on m'a mis la main à l'intérieur de mon sous-vêtement pendant une bonne minute, avant de me mettre la main longuement dans mon entrejambe. Tout ceci était très désagréable, je suis sortie de là choquée, comme beaucoup de supporters. Mais on n'a rien fait, rien dit, par peur de la réaction de la sécurité. Mais ce n'est pas normal ce que j'ai vécu."_

"Limite une gynécologue qui me fouillait la culotte"

Ce témoignage de Candice fait écho au témoignage de Juliette. A la différence de Candice, Juliette est une Ultra parisienne. Elle a l'habitude des déplacements en France et à l'étranger. "On n'est jamais accueillis à bras ouverts par la police, ni par la sécurité des autres club, mais là niveau fouille corporelle, je n'ai jamais vu ça". La jeune femme enchaîne : "Je vais être claire avec vous. Après ce que l'on a vécu, si j'avais su parler portugais, j'aurais pu porter plainte pour agression sexuelle."

Après ce que l'on a vécu, si j'avais su parler portugais, j'aurais pu porter plainte pour agression sexuelle

La suite du témoignage de Juliette est sordide. "Je me suis retrouvée avec mon soutien-gorge jusqu'à la gorge, elle m'a palpé les seins longuement. C'était limite une gynécologue qui me fouillait la culotte. Vraiment incroyable... Je garde un très mauvais souvenir de ce déplacement, alors que Lisbonne est une ville magnifique, mais on a le goût amer d'avoir été traités comme des animaux ".

Autre témoignage, celui de Marc*. Habitué des déplacements, il voyage en Europe régulièrement avec ses amis pour suivre les matchs du PSG. La fouille qu'il a vécu à Lisbonne l'a marqué, voire dégouté de faire des déplacements. "La fouille a été normale au début et puis soudain, les mains du steward s'attardent sur mon entrejambe, une fois, deux fois... Ensuite on me plaque contre un mur, on m'appuie sur le ventre et on me met la main à travers mon caleçon dans la raie des fesses. On s'est regardés avec mes potes en se disant 'mais qu'est-ce qui nous arrive ?' Jamais de ma vie ceci ne m'est arrivé".

Le PSG recherche des témoignages

Contacté par nos soins, le PSG n'a pas fait de déclaration officielle pour le moment sur ce sujet mais "le club a été alerté par les nombreux témoignages de supporters", nous explique-t-on en interne. Selon le club, "les agissements décrits sont parfaitement inacceptables et indignes". Il assure que "des recherches sont lancées pour authentifier les témoignages de supporters et établir les faits."

Les fans peuvent porter plaintes en France dans le commissariat de leur choix

Sur twitter, les supporters du PSG tentent de réunir leurs témoignages via la plateforme de la FSE (football supporters Europe) qui remonte les problèmes que des supporters ont pu vivre lors de matchs en Europe via l'UEFA. Cyril Dubois est avocat à Paris. Ce spécialiste du milieu des supporteurs nous explique que "les fans peuvent porter plaintes en France dans le commissariat de leur choix mais le plus efficace serait de centraliser les plaintes dans le même commissariat."

Chose importante à savoir : au Portugal, la sécurité du Benfica est connue par les fans portugais des autres clubs pour des agissements "très limites". Cette saison, c'est la deuxième fois en Ligue des champions que le club est pointé du doigt. Selon des journalistes, des faits similaires ont été dénoncés lors de la venue du Maccabi Haïfa.

Dès jeudi soir, au lendemain de ce déplacement à Lisbonne, dans son émission 100% PSG le mag , France Bleu Paris s'est fait l'écho de ces agissements condamnables de la part de la sécurité du Benfica Lisbonne.

À lire aussi Benfica Lisbonne-PSG, le débrief

* Son prénom a été changé à sa demande.