Benitez, Kluivert : les dés ne sont pas jetés

Reverra-t-on Walter Benitez et Justin Kluivert sous le maillot de l'OGC Nice ? Le premier est en fin de contrat alors que l'option d'achat du second n'a toujours pas été levée. Mais selon nos informations les différentes parties discutent pour poursuivre l'aventure.

La levée de l'option d'achat de Marcin Bulka cette semaine prouve que le flou qui entoure la direction sportive à l'OGC Nice n'empêche pas le club de travailler sur certains dossiers. Notamment ceux des joueurs qui pourraient quitter le Gym sans compensation financière dans quelques jours. C'est le cas par exemple de Walter Benitez. Le gardien argentin arrive à la fin de son contrat au 30 juin et peut partir libre après six saisons à Nice. Mais il nous avait confié son désir de poursuivre l'aventure et aujourd'hui des discussions existent pour prolonger l'Argentin.

à lire aussi OGC Nice : Walter Benitez peut partir libre cet été

Kluivert peut rester si le Gym s'y retrouve financièrement

Comme pour Justin Kluivert. Prêté par l'AS Roma cette saison (4 buts - 5 passes décisives en Ligue 1), l'ailier néerlandais n'est pas encore reparti. Aujourd'hui son salaire XXL et l'option d'achat autour de 15 millions d'euros sont des freins pour poursuivre l'aventure en rouge et noir. Mais le Gym n'a pas abandonné l'idée de le garder et les négociations ne sont pas rompues avec l'entourage du Néerlandais. En attendant la prise de parole d'Ineos pour y voir plus clair sur la suite du projet, le Gym tente déjà de sécuriser le présent, à une semaine de l'ouverture du marché des transferts.