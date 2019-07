Benjamin André du Stade Rennais à Lille, la Ligue des champions après la Ligue Europa

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Lille et le Stade rennais ont donc officialisé le transfert de Benjamin André, pour un montant estimé à 8 millions d'euros. En tout cas, le Stade Rennais précise que "le Lille OSC a accepté les conditions financières demandées".

"Bien plus qu'un club, c'est toute une ville qui m'aura marqué. Le souvenir de ce dernier match sous ce maillot, ce 27/04/19 historique, de cette coupe et de tous ces moments partagés", écrit Benjamin André.

De la Ligue Europa à la Ligue des Champions

Formé à Ajaccio, Benjamin André, 28 ans, est arrivé à Rennes en 2014. Titulaire indiscutable au milieu de terrain rennais, il était courtisé par plusieurs clubs. Mais le désormais ex-capitaine rennais désirait rejoindre Lille pour disputer la prochaine Ligue des champions, après avoir connu une formidable épopée en Ligue Europa avec Rennes.

Irréprochable

"Benjamin aura toujours eu durant ces 5 années passées en Rouge et Noir un comportement irréprochable et un investissement total, sportivement et humainement", écrit le Stade Rennais, dans un communiqué. Le remerciant aussi "pour ces 5 saisons et notamment la magnifique victoire en finale de Coupe de France" et lui souhaitant "le meilleur pour la suite de sa carrière".