Benjamin Erisoglu, le président du SO Cholet, invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Benjamin Erisoglu, le président du SO Cholet, est notre invité cette semaine.

Nantes, France

Benjamin Erisoglu, le président du SO Cholet, est l'invité d'Anthony Brulez dans l'émission "Une semaine en ballon". Le club évolue pour la deuxième année consécutive dans le championnat National. Avec Benjamin Erisoglu, nous revenons sur les ambitions de l'équipe des Mauges, notamment la construction d'un nouveau stade à l'horizon 2020.

Pour la 19ème journée du championnat National, Laval se déplace à Bourg-Peronnas jeudi soir. Vendredi 18 janvier, le leader Le Mans reçoit Dunkerque et Cholet se déplace à Quevilly-Rouen. Dans cette émission, on fait également le point sur le championnat de Ligue 1 pour Nantes et Angers, et un gros plan sur les Coupes de France et Gambardella.

Tous les jeudis, dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat.