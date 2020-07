Benjamin Jeannot prépare son retour dans le groupe du SM Caen

Le 4 février dernier, Benjamin Jeannot marquait face à Niort ses deux premiers buts en Rouge et Bleu et pensait enfin lancer une saison compliquée après son arrivée tardive en toute fin de mercato.

Seulement, trois jours plus tard, l'attaquant caennais était contraint de sortir sur une civière au Havre après la rupture de son tendon d’Achille.

Je pensais bien finir la saison après ce doublé quand la blessure est intervenue

"C'est sur une accélération. J'ai senti direct que ça avait pété. Je suis resté au sol. J'ai tout de suite su que c'était le talon d'achille. On sait direct que c'est pour au moins six mois d'absence.

C'est le football. Je pensais bien finir la saison après ce doublé quand la blessure est intervenue. Mais bon, on va revenir encore plus fort."

Benjamin Jeannot pensait devoir regarder son équipe jouer sans lui pendant la convalescence. C'était sans compter sur la Pandémie du coronavirus qui a interrompue les championnats quelques semaines après sa blessure.

"C'est ce que tout le monde me dit (rire), que dans mon malheur j'ai eu pas mal de chance parce qu'au final je n'ai raté que quatre matchs. Quatre matchs, cela peut être juste une petite blessure, une petite lésion musculaire.

Je mesure cette chance si je peux dire cela. Quand on voit ce que le virus a fait , mon talon d'achille n'est pas grand chose. J'ai mesuré cette chance. J'ai bien bossé et j'espère revenir bientôt avec le groupe.

Même si je me sens bien, cela va être long de retrouver le niveau et le rythme des matchs. "

Cette chance est toute relative puisque l'attaquant du SM Caen a dû effectuer sa rééducation en partie seul. Benjamin Jeannot n'est pas parti par exemple un mois comme initialement prévu dans un centre spécialisé.

"J'ai été confiné dans mon appartement à Caen. Mes parents sont heureusement venus pour ne pas me laisser tout seul. J'avais le staff médical et le Kiné qui se sont très bien occupés de moi. On essayait de faire mes séances par FaceTime et vidéo conférence. On s'est occupé du mieux qu'on pouvait pour que je ne perde pas trop en musculature et en rythme cardiaque. Je pense qu'on a quand même bien bossé."

Si j'ai zéro douleur et en discussion avec le staff, j'espère être prêt pour la reprise le 23 août

Depuis la reprise le 22 juin dernier, Benjamin Jeannot poursuit son travail physique à côté du groupe caennais. Il pense pouvoir reprendre les séances avec ses partenaires au retour de la petite semaine de coupure qui sépare les deux blocs de quatre semaines de la préparation estivale.

"Après ce sera une question de rythme. Est-ce que je ferai quelques matchs amicaux avant le début du championnat? Et si j'ai zéro douleur et en discussion avec le staff, j'espère être prêt pour la reprise le 23 août.

J'ai envie de dire que je suis presque en avance sur le groupe pour la préparation physique. Quand il y a eu la phase de déconfinement, j'ai fait tout ce qu'ils font actuellement pour avoir du coffre. Là, c'est vraiment dans les semaines qui arrivent pouvoir retrouver du punch, de la vitesse, les sprints et les accélérations."

On essaye de faire des sorties ensemble et des restos dehors, de faire des activités etc.. J'espère que la façon dont le groupe vit dans le vestiaire se retrouvera sur le terrain.

Même s'il n'a pas encore rejoint les séances de ses partenaires, Benjamin Jeannot peut suivre la préparation physique. Il n'avait pas pu le faire à son arrivée de Dijon la saison passée en toute fin de Mercato.

"Je trouve que c'est quand même un peu différent quand tu ne fais pas la préparation physique avec ton équipe. Là je vais les retrouver pour la deuxième partie du bloc. Rien que de faire le stage avec eux, c'est important pour créer des liens et des automatismes.

On a un staff qui essaye de mêler des activités hors foot pour créer des liens. Je pense que c'est important. On a un très bon groupe. On essaye de faire des sorties ensemble et des restos dehors, de faire des activités etc.. J'espère que la façon dont le groupe vit dans le vestiaire se retrouvera sur le terrain."

La cohésion est d'autant plus importante que l'équipe caennaise a été constituée sous trois coachs différents avec des styles d'attaquants différents.

"Avec Malik (Tchokounté) et Nicholas (Gioacchini), on s'entend bien. Il y a une concurrence saine. C'est sûr que ce sont des profils différents mais on peut être assez complémentaire. Faire la préparation ensemble va créer plus d'affinité.

Quarante joueurs à gérer ce n'est pas simple mais devant on doit être plus proche les uns des autres si on joue à deux attaquants pour pouvoir plus combiner et créer des espaces. C'est en travaillant qu'on doit faire plus ça."