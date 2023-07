Benjamin Mendy au FC Lorient : "La justice est passée, il faut respecter ça", dit la ministre des Sports

Jugé non coupable il y a six jours en Angleterre de viol et tentative de viol, le footballeur français Benjamin Mendy vient de signer pour deux saisons au FC Lorient . Invitée de nos confrères de franceinfo ce jeudi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra estime que "la justice est passée, il faut respecter ça". Avec cet engagement, l'ancien joueur de Manchester City et champion du monde 2018 entame une "réhabilitation sportive", poursuit la ministre.

L'annonce du club sur Twitter ce mercredi a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux . Mais Amélie Oudéa-Castéra rappelle qu'"il y a eu deux procès" et que "si quand on est acquitté, ça génère la même suspicion que quand on est accusé, on perd le sens de la justice". Pour autant, ces décisions de justice ne doivent pas empêcher la "libération de la parole, le respect des victimes".

En équipe de France ?

Quant à savoir si on peut imaginer l'ancien joueur de l'équipe de France retrouver l'effectif des Bleus, la ministre a botté en touche. "Je ne sais pas", a dit Amélie Oudéa-Castéra. Reste aussi à voir la forme physique de Benjamin Mendy. Le défenseur est hors du terrain depuis le 15 août 2021, date de sa suspension par son ancien club, Manchester City.