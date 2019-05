Benjamin Nivet et Anthony Deroin dans Allo Malherbe

Pour son 34eme numéro de la saison, Allo Malherbe évoquera la dernière journée de Ligue 1 et le match entre le SM Caen et Bordeaux ce lundi à partir de 18h10 avec Anthony Deroin et Benjamin Nivet. Deux places pour le match seront à gagner parmi les auditeurs.