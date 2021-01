Benjamin Nivet : "Montpellier a les qualités pour revenir dans ce classement"

Onzième du championnat, Montpellier traverse une grosse tempête : six matchs de suite sans victoire, avant un déplacement au Parce des Princes, ce vendredi, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Dans le dur sur le terrain, dans le ventre mou au classement, le MHSC enchaîne les mauvais résultats, depuis mi-décembre. Plusieurs statistiques sont en berne, notamment dans le secteur défensif : dernière défense à domicile.

Invité de 100% Paillade, ce lundi, sur France Bleu Hérault, Benjamin Nivet (Telefoot) a livré son regard sur la situation actuelle des pailladins, en compagnie de Bertrand Queneutte et de Geoffrey Dernis.

Ils sont sur une très mauvaise passe, il va falloir en mettre plus. Dans l’intensité et dans l’état d’esprit.

L'état d'esprit

L'ancien milieu de terrain de l'Estac et du SM Caen a notamment pointé du doigt l'état d'esprit des pailladins, et la grinta qui n'est plus là : "Montpellier va se relever,. Cest une équipe qui me plaît, mais que je n’ai pas forcément reconnue durant la première heure de jeu. Au-delà du système, c’est surtout dans l’engagement, dans l’état d’esprit, dans les duels et dans les courses. C’est ce qui fait leur force, et c’est ce qui leur a vraiment manqué pendant une heure face à Monaco. Cela a été difficile pour ressortir le ballon, il n’y avait pas de solution pour le porteur de balle, ça a été très compliqué dans l’animation. Ils sont sur une très mauvaise passe, il va falloir en mettre plus. Dans l’intensité et l’état d’esprit"

Je préfère les voir en 4-3-3.

Le système de jeu

Alors que Montpellier a encaissé 35 buts en 20 matchs, dont 23 à domicile, Benjamin Nivet estime que les joueurs sont trop attentistes, notamment sur les phases arrêtées. Cependant, il ne pense pas que ce soit lié au schéma mis en place : "C’est au-delà du système. A cinq, ils ont pris quatre buts contre Reims, ils en ont pris à quatre aussi. C’est plus dans l’animation défensive. Et j’en reviens à cet état d’esprit qu’ils n’ont pas retrouvé défensivement. C’est de la détermination. Sur le premier but, déjà, ce n’est pas normal que Ben Yedder la reprenne de volée sur un corner. Ensuite c’est Volland qui la reprend. Ce sont des signes, ça. Quand vous n’êtes pas sur les premiers et les seconds ballons, ce sont des signes. Je pense que ce n’est pas une question de système, même si je préfère les voir jouer en 4-3-3, et notamment avec Mollet et Savanier associés. Et Delort et Laborde titulaires. Je les ai trouvés très performants à Bordeaux et Saint-Etienne, donc si vous me parlez de système, oui, je préfère les voir en 4-3-3. Mais on les a vus très bon aussi à cinq l’année dernière et en début de saison. Après, c’est une question d’animation."

Tout le monde finit par se dire : « On va encore s’en prendre un ».

Les soucis défensifs

La saison passée, Montpellier a semblé paralysé par ses déplacements, à force de ne pas gagner loin de la Mosson. Aujourd'hui, c'est une autre paralysie, cette fois défensive, qui semble s'être emparée du groupe héraultais : "Geoffrey a parlé de l’aspect psychologique, c’est vrai qu’il ne faut pas l’oublier. Des fois, quand on commence à prendre des buts sur coup de pied arrêté, tout le monde finit par se dire : « On va encore s’en prendre un ». Il y a de la frilosité. C’est une histoire de détermination, il faut gagner les duels. Là, on l’a vu durant la première heure de jeu, et aussi contre Nantes, ils ont beaucoup souffert. A Montpellier, c’est une de leurs forces. Il faut revenir aux bases, avant de gagner les matchs. Parler d’animation, c’est parler des duels qu’il faut gagner. Les coups de pied arrêtés en font partie. C’est juste une question de duel, les coups de pied arrêtés."

Montpellier a vraiment les qualités pour revenir dans ce classement.

L'Europe ?

De nombreux supporters interrogés ce lundi sur twitter par Bertrand Queneutte ne croient plus à l'Europe ou estiment qu'il ne fau plus en parler. De son côté, Benjamin Nivet explique que ce sera compliqué, sans pour autant affirmer que c'est impossible : "Tout dépend de quelle place européenne on parle. La quatrième ? La cinquième ? C’est compliqué. Mais si on peut faire un parallèle avec Rennes, ils viennent de reprendre douze points à Montpellier en six matchs. Donc ça peut aller très vite, avec des séries. Montpellier a vraiment les qualités pour revenir dans ce classement. Maintenant, je pense qu’il y a quand même quatre ou cinq équipes qui sont vraiment devant Montpellier. Aller chercher la cinquième ou la sixième, c’est pas utopique. Mais il va falloir, même s’il reste beaucoup de matchs, casser cette spirale négative et enchainer une série victorieuse."

Je pense qu’il y a quand même quatre ou cinq équipes qui sont vraiment devant Montpellier

Michel Der Zakarian

Alors que Michel Der Zakarian essui les critiques d'une partie des supporters, durant cette période peu prolifique, Benjamin Nivet répondu à un supporter qui s'interrogeait sur l'opportunité de changer de coach en cours de saison : "Avec la situation financière du football, le choix se fera en fin de saison. Il est en fin de contrat. Il n'y a pas la peur de descendre. Le maintien sera assuré. Michel Der Zakarian finira la saison quoi qu'il arrive (...) Moi, de l'extérieur, je trouve que c'est une équipe plaisante depuis que Michel Der Zakarian est arrivé. Agréable à voir jouer. Je ne l'ai pas reconnue contre Nantes, contre Monaco, mais Michel Der Zakarian a fait du bon travail. Et puis, il y a des équipes qui ont un autre pouvoir financier pour jouer les places européennes. Montpellier, par rapport aux moyens, la cinquième ou sixième place, ce serait déjà un très bon résultat.