Benjamin Psaume, nouveau consultant football pour France Bleu Hérault

Benjamin Psaume commentera les matchs du MHSC avec Bertrand Queneutte, cette saison. Il interviendra également le lundi et le vendredi, dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault.

Les auditeurs de 100% Paillade et des matchs du MHSC l'ont entendu quelques fois, la saison passée, notamment lors du match de Coupe de France à Canet. A 36 ans, Benjamin Psaume devient le consultant football de France Bleu Hérault et succède à Geoffrey Dernis.

Formé à Toulouse en compagnie de Daniel Congré, Benjamin Psaume a disputé près de 200 matchs dans le monde professionnel, dont plusieurs dizaines en Ligue 1. Passé par Sète et Arles, il a évolué avec Andy Delort puis Téji Savanier, et a connu Olivier Dall'Oglio comme entraîneur au cours de l'exercice 2007-2008 à Alès.

200 matchs chez les pros

Meilleur joueur et meilleur passeur de Ligue 2 à l'issue d'une saison 2009-2010 qui propulse sont club de Arles-Avignon en Ligue 1, Benjamin Psaume possède une solide expérience du football, à la fois professionnel et amateur, lui qui a également fait les beaux jours de Troyes.

Depuis 2015, l'alésien a porté les couleurs de plusieurs formations de la région : Narbonne, Agde et désormais le Grau du Roi, présidé par Grégory Mézy, fils de Michel Mézy, figure de la Paillade et bras droit de Laurent Nicollin.

Ancien coéquipier de Delort et Savanier

Benjamin Psaume, devenu par ailleurs gérant d'un salon de coiffure et barber à Montpellier, apportera ses connaissances techniques et tactiques sur France Bleu Hérault. Il commentera chaque rencontre du Montpellier Hérault à domicile, aux côtés de Bertrand Queneutte. Il participera également aux émissions 100% Paillade du lundi et du vendredi (18h-19h). La saison dernière, il officiait sur FFTV lors des matchs de Sète, club partenaire du MHSC.