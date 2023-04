Benoît Gaudin devient le nouveau directeur du recrutement de La Berrichone de Châteauroux

La Berrichone de Châteauroux a un nouveau directeur du recrutement : c'est Benoît Gaudin . Originaire de Bordeaux, il a suivi un cursus dans le management et le droit du sport, avant de travailler six mois au comité olympique de Gironde. En 2005, il part au Mali : il y a suivi la carrière d'Adama Niane , meilleur buteur de Ligue 2 en 2017, et en parallèle il est devenu directeur Afrique de l’Academy Aspire. Il dit avoir travaillé "avec des éducateurs formés au FC Barcelone" et s'être beaucoup inspiré de "leurs méthodes de travail, dans l'approche du recrutement notamment" : "J'ai pu voir énormément de profils, j’ai passé mon temps à observer des joueurs, j’adore ça !"

Au sein de la Berrichone, il sera chargé de recruter de nouveaux profils pour intégrer les équipes U19 réserve et première. Selon Osama Hawsawi, le coordinateur sportif du club, "la venue de Benoît est un atout supplémentaire pour le club. Nous n'avons pas de doute sur le fait que son travail nous permettra d'avoir une équipe capable d'atteindre ses objectifs dans les années à venir".