Benoît Paillaugue (MHR) de nouveau victime d'une rupture des ligaments croisés

Le premier match de la saison à Toulon a offert un point au MHR, mais il a aussi coûté très cher. A Mayol, Montpellier a perdu deux hommes forts pour les prochains mois : le capitaine et le vice capitaine.

Le talonneur Guilhem Guirado sera absent "entre douze et seize semaines" selon en manager, après une rupture du tendon brachial, pour laquelle il a été opéré cette semaine. Philippe Saint André a d'ailleurs indiqué, ce jeudi, l'avoir eu au "par sms" et affirmé que l'intervention s'était "bien passée".

De son côté, Benoît Paillaugue a été victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés, et ne reviendra pas en 2021. L'intéressé, après concertation avec le staff médical et sportif, doit lui aussi passer entre les mains d'un chirurgien.

Le joueur de 33 ans, au club depuis janvier 2009, a réagi sur le site internet du club : "C'est une blessure qui me freine dans la saison alors que j’avais fait une bonne préparation. Mais ça reste un contretemps qui ne m’empêchera pas de tout faire pour revenir encore plus motivé et plus fort pour la fin de saison".

Face à Brive, ce dimanche, c'est Fulgence Ouedraogo qui portera le brassard, un rôle qui n'a rien de nouveau pour l'ancien international français, entré dans son ultime saison sous les couleurs de Montpellier.