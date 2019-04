Benoit Trémoulinas, ex-défenseur de Bordeaux et Saint-Etienne : "Jean-Louis Gasset est un homme exceptionnel"

Invité du Débrief ce lundi soir, l'ancien défenseur des Girondins et de l'ASSE revient sur la saison des deux clubs, sa nouvelle vie de consultant et ses rencontres avec Jean-Louis Gasset et Timothée Kolodziejczak.

Alors que l'AS Saint-Etienne reçoit Bordeaux dimanche (17h), après son match nul à Amiens samedi (2-2), l'invité exceptionnel du Débrief ce lundi soir est Benoît Trémoulinas. L'ancien latéral des Girondins et de l'ASSE (5 sélections) revient sur la saison des deux clubs, sa nouvelle vie de consultant et ses rencontres avec Jean-Louis Gasset et Timothée Kolodziejczak.

Votre favori pour dimanche?

- Je pense que ça va être compliqué pour Bordeaux. Saint-Etienne doit absolument gagner pour conserver son avance sur l'OM, et tenter encore d'aller titiller Lyon. Les Bordelais eux sont sur une bonne série de trois matchs sans défaite depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Paulo Sousa. Ce sera un match ouvert mais compliqué pour les Girondins.

L'ASSE va-t-elle finir européenne?

- Les Verts ont eu plusieurs fois l’opportunité de recoller sur Lyon mais ils n'ont pas réussi à gagner contre ces concurrents directs. Après, les Lyonnais sont dans une mauvaise passe. Ils ont perdu ce weekend, Marseille pareil. Je pense que les Verts peuvent conforter leur 4e place et aller titiller Lyon. Mais le dire aujourd'hui c'est compliqué.

Quel souvenir gardez-vous de Saint-Etienne?

- J'ai tout gagné avec Bordeaux (Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, quart de finale de Ligue des Champions et Trophée des champions). Mais, malgré tout, mon passage à Saint-Etienne m'a beaucoup plu. J'y ai passé quatre mois. J'ai été bien accueilli par le président Roland Romeyer et l'entraîneur Christophe Galtier, et j'ai découvert le Chaudron et son ambiance extraordinaire.

Et de votre rencontre avec Jean-Louis Gasset à Bordeaux?

- C'est un homme exceptionnel. Je lui dois énormément. Il a eu confiance en moi avec Laurent Blanc alors que j'étais dans une mauvaise passe. Je venais de signer pro. L’entraîneur de Bordeaux à l'époque, Ricardo, ne me faisait pas jouer. Ils ont cru en moi. Les saisons qui ont suivies, ils m'ont fait confiance. Et on peut dire que, grâce à eux, j'ai fait une très belle carrière.

Y a un joueur stéphanois aussi que vous connaissez bien?

- Oui, je suis resté très proche de Timothée Kolodziejczak. (Les deux joueurs se sont connus au FC Séville.) D'ailleurs, pour tout vous dire, ma femme et moi, on dort chez lui dimanche soir après le match. Je l'apprécie beaucoup. Je suis content qu'il se refasse un peu la cerise à Saint-Etienne. Et aujourd'hui, Jean-Louis Gasset s'appuie sur lui comme l'hommes fort de sa défense.

Pensez-vous qu'il va/doit rester dans le Forez?

- Je pense que, quand on se sent bien quelque part, il faut rester. Après, est-ce que l'AS Saint-Etienne va lever l'option d'achat? Est-ce que Saint-Etienne jouera l'Europe la saison prochaine? Il y a aussi la question des conditions salariales. Tout ça va se décider en fin de saison. Pour l'instant, il est concentré sur la fin de saison. Il aime beaucoup l'AS Saint-Etienne, s'y sent très bien et va tout faire déjà pour que le club se qualifie pour l'Europe.

Vous êtes aujourd'hui consultant. C'était une évidence?

- Non, par une évidence. C'est arrivé un peu par hasard quand j'ai annoncé ma fin de carrière en février. Je suis allé sur plusieurs plateaux télé pour l'expliquer, après avoir passé deux ans et demi sans club et avoir été opéré trois fois (du genou). Et je me suis senti assez à l'aise. J'ai été approché par l'émission L'Equipe d'Estelle. J'ai fait une émission avec eux. Le courant est passé. J'ai réfléchi. Et j'ai dit : allez, je me lance. C'est une nouvelle aventure.

