Benzema, Mbappé, Kanté : découvrez les 30 finalistes du Ballon d'Or

France Football a dévoilé ce vendredi la liste des finalistes du Ballon d'Or 2021. Trois Français y figurent, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé aux côtés de deux joueurs du PSG, Lionel Messi et Neymar. Chez les femmes figurent les Françaises Kadidiatou Diani (PSG) et Wendie Renard (OL).

Kylian Mbappé et Karim Benzema lors de Belgique France, demi-finale de la Ligue des Nations ce 7 octobre.

Benzema, Kanté, Mbappé, Messi, Neymar... On connait les nommés au Ballon d'Or 2021. Les listes masculine et féminine ont été dévoilées par le magazine France Football, ce vendredi, alors que l'événement avait été annulé l'an passé en raison de la pandémie. Chez les femmes, trois Françaises sont en lices. La cérémonie aura lieu le 29 novembre prochain à Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Karim Benzema, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé représenteront la France lors de cette 65e cérémonie du Ballon d’Or. Actuel meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 8 matchs et auteur d'un bel Euro (4 buts), Karim Benzema marche sur l’eau. C’est le cas également du milieu de Chelsea N’Golo Kanté, excellent récupérateur et vainqueur de la dernière Ligue des champions avec les Blues. Les deux Tricolores peuvent espérer un bon classement, malgré l'élimination prématurée de la France à l'Euro.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kylian Mbappé est quant à lui le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 avec 27 réalisations. Mais son penalty raté contre la Suisse à l’Euro et son début de saison peu probant avec Paris pourraient jouer en sa défaveur dans la décision finale. Il va probablement falloir attendre pour le voir soulever son premier Ballon d'Or.

Trois joueurs du PSG parmi les nommés

Aux côtés de Kylian Mbappé figurent deux joueurs parisiens. Neymar, et le tenant du titre Lionel Messi, qui dans un extrait de son interview à paraître ce samedi dans France Football, dévoile ses intentions de vote pour la récompense, qu'il a déjà remportée à six reprises. Le néo-Parisien compte faire dans le corporatisme : "J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai comme Neymar et Kylian (Mbappé)".

Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto : trois Françaises chez les femmes

Trois Françaises figurent dans la liste féminine. Wendy Renard qui a remporté 14 championnats de France et sept Ligues des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Deux joueuses du Paris Saint-Germain complètent la liste : Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.