Bergerac bat Chamalières (1-0) et enchaine un 20e match sans défaite avant la Coupe de France

Face à Chamalières, patrie de Valéry Giscard d'Estaing, le BPFC n'a pas dit "au revoir" à sa série d'invincibilité. Elle s'étire désormais à 20 matchs sans défaite, après cette victoire (1-0) contre le 13e du classement, ce vendredi soir au stade de Campréal, à Bergerac. Pas de baisse de régime donc, pour les Bergeracois, cinq jours après avoir battu Saint-Étienne en 8e de finale de la Coupe de France et cinq jours avant d'affronter le FC Versailles, en quart de finale.

Ce vendredi soir, les hommes d'Erwan Lannuzel n'ont pas vraiment tremblé. Jamais mis en danger par un adversaire assez faible, ils ont eu le mérite de ne pas trop attendre pour marquer, à la 32e minute. En revanche, ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit Lucas Dumai qui marque. Mais le milieu de terrain bergeracois a parfaitement lobé des 25 mètres Trey Vilamin, le gardien de Chamalières, qui avait manqué sa relance.

C'est pas tous les jours que vous verrez un but de Lucas Dumai

Le numéro 4 bergeracois s'offrait donc un beau cadeau, au lendemain de ses 24 ans. "Je vois le gardien avancer, je ne me suis pas posé de questions", raconte le buteur, qui a eu le droit à quelques moqueries de ses coéquipiers. "On l'a chambré dans le vestiaire. C'est pas tous les jours que vous verrez des buts de Lucas Dumai, en plus du pied gauche," souriait l'attaquant Romain Escarpit. "Mais je suis content pour lui. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais il est récompensé pour les efforts qu'il fait à l'entraînement et en match".

Quelques minutes plus tôt, le capitaine périgourdin Damien Fachan aurait pu ouvrir le score, mais sa tête avait touché la barre (25e). Les Bergeracois auraient pu se mettre à l'abri plus tôt si Romain Escarpit (46e) ou Adrian Sahibeddine (68e) n'avaient pas manqué de belles occasions. "Je regrette notre manque de justesse dans les 30 deniers mètres," regrette l'entraîneur Erwan Lannuzel. "On aurait pu se retrouver dans une situation plus confortable. On aurait pu s'éviter un état de stress dans les 20 dernières minutes. Mais l'objectif est atteint".

M'Laab manquera Versailles

Mais ils retrouvent la victoire après deux matchs nuls en championnat et prennent six points d'avance sur Angoulême, en tête du championnat de N2. Bref, tout est presque parfait avant le quart de finale de Coupe de France, d'autant que le défenseur Freddy Colombo, qui avait le Covid, était de retour sur le banc et que le milieu de terrain Paul Maisonneuve, blessé, est à nouveau disponible. Seul nuage dans le ciel périgourdin, Hicham M'Laab, blessé à l'entraînement cette semaine, ne sera pas là contre Versailles.