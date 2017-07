Bergerac se met aux couleurs de Chelsea le temps d'un match

Le Bergerac Périgord Football Club (BPFC) s'est incliné 2-0 face à l'équipe B du Chelsea Football Club au stade Gaston-Simounet de Bergerac ce samedi soir. Un match amical pour lequel Bergerac avait déroulé le tapis rouge.

Difficile de trouver un drapeau aux couleurs du Bergerac Périgord Football Club ce samedi au stade Gaston Simounet. Dès l'entrée du stade, des drapeaux et autres objets à l'effigie du club de football de Chelsea étaient distribués aux supporters.

Mais malgré les apparences et quelques accents anglais dans les gradins, ce sont majoritairement des Bergeracois qui sont venus soutenir leur équipe. Pas question pour eux de rater cette belle affiche et l'ambiance était au rendez vous pour lui faire honneur.

"On a voulu faire une fête du football" Christophe Fauvel, président du Bergerac Périgord Football club

Pour les accueillir, le club de Bergerac avait vu les choses en grand : DJ dans le stade, grande tombola et même une fête organisée après le match. Une very big organisation pour ce match qui devait être le "very big match". "On a voulu faire une fête du football" se félicite Christophe Fauvel, président du Bergerac Périgord Football club.

2500 spectateurs

Mais la fréquentation n'était pas à la hauteur des espérance des organisateurs du match. Près de 2 500 personnes ont fait le déplacement pour assister à la rencontre selon Christophe Fauvel. On est loin des 3 500 espérés par le président du club bergeracois. La faute au "trop beau temps" et à ce samedi de chassé croisé entre juillettistes et aoûtiens.

C'est la troisième année consécutive que Bergerac joue face à Chelsea en match amical à cette période de l'année. Un rendez vous attendu par les Périgourdins et qui pourrait bien perdurer dans les agendas. "On va travailler pour organiser un nouveau match l'année prochaine à Bergerac ou à Londres" annonce Christophe Fauvel.

