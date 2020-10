Bernard Blaquart : "Reprendre une équipe ? Peut-être que je n'en ai plus envie"

Ancien coach de Nîmes où il a brillé durant les cinq dernières saisons, avec une montée en Ligue 1 et un maintien acquis deux fois, Bernard Blaquart était notre invité, ce vendredi 16 octobre, dans 100% Paillade. L'ancien joueur puis entraîneur de Lunel, ville près de laquelle il réside, devenu coach dans le monde professionnel, a évoqué le parcours de Téji Savanier, qu'il a dirigé chez les crocos, celui de Olivier Giroud, qu'il a lancé à Grenoble, ou encore celui d'Elyes Skhiri qu'il a vu démarrer au Gallia Club Lunel.

Bernard Blaquart a également évoqué son avenir et sa position actuelle, alors que Bertrand Queneutte, Geoffrey Dernis et Jean-Bernard Stern l'ont notamment interrogé afin de savoir si sa volonté était de reprendre une équipe :

"Non, ça ne me démange pas. Je suis un jeune retraité, on verra bien la suite. Est-ce que je reprendrai un club ? Je ne sais pas. On ne va jamais dire jamais. Des propositions ? Il y en a eu quelques unes, de Ligue 2 essentiellement. Toulouse, entre autres (...) Je n'ai pas donné suite, car les propositions arrivaient trop tôt ou ne me plaisaient pas, tout simplement. Peut-être que je n'en ai pas envie, je n'en sais rien. Je ne suis pas en attente de repartir tout de suite, et peut-être de repartir tout cours. Il faudrait un projet intéressant, avec des personnes intéressantes, car ce sont les personnes qui doivent vous donner envie (...) Si je fais le bilan de ma carrière, je retiens surtout les années où j'ai passé du bon temps avec des bonnes personnes plus que les résultats. Je retiens par exemple les trois ans à Tours, magnifiques, parce que j'étais avec des gens avec qui j'avais plaisir à travailler".