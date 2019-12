Bernard Blaquart : "Si nous ne sommes pas inquiets, c'est que nous sommes débiles."

Bordeaux, France

En zone mixte, le coach Bernard Blaquart s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère et se fait de plus en plus de souci pour le club nîmois : "Si nous ne sommes pas inquiets, c'est que nous sommes débiles. Nous sommes obligés d'être inquiets. Après comptablement parlant c'est encore possible." Le coach va même plus loin : "Je n'ai rien dit au joueur après le match car c'est à chaud et on peut dire des bêtises. le mieux c'est de fermer sa gueule et travailler."

Un avenir de plus en plus incertain pour Bernard Blaquart

Sera t'il sur le banc du Nîmes Olympique vendredi contre Lyon ? Bernard Blaquart a botté en touche : "Demandez à Monsieur Assaf, je n'ai aucune certitude."