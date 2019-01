EXCLU - Bernard Caïazzo, co-président de l'AS Saint-Etienne : "On a besoin d'un partenaire"

A 48 heures d'un match important et chargé en émotion à Nantes, le premier après la disparition d'Emiliano Sala, le président du conseil de surveillance de l'ASSE annonce que le club cherche un troisième investisseur, avec Roland Romeyer et lui, pour "être meilleurs".

C'est une info France Bleu Saint-Etienne Loire. A 48 heures d'un match chargé en émotion à Nantes, le premier après la disparition d'Emiliano Sala, et important pour les Verts après le derby perdu dans le Chaudron il y a dix jours et la saignante élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre Dijon, le président du conseil de surveillance de l'ASSE annonce ce lundi soir dans Le Débrief que le club recherche un 3e investisseur avec Roland Romeyer, président du directoire et lui, pour "être meilleurs".

"Ces deux défaites ? Je préfère que ça se passe en Coupe plutôt qu'en championnat"

Pour moi, d'une certaine manière, on ressort grandit du match de Lyon. On bat le record de spectateurs. On peut être à 2-0 à la mi-temps et gagner 3-0. Le contexte du match est particulier avec un arbitrage qui n'est pas le meilleur qu'on ait connu, dans une semaine à deux gros match avec une grosse intensité. [...] Je préfère que ça se passe en Coupe qu'en championnat. Maintenant, il faut garder confiance en l'équipe, le staff et ne pas tout jeter car ça s'est mal passé face à Dijon. En début de saison, on aurait signé pour être 4ème.

Départ d'Ole Selnaes ? Des renforts d'ici la fin du mercato le 31 janvier à minuit ?

Je suis très méfiant par rapport cette info du départ d'Ole. Elle ne m'ait pas revenu aux oreilles. Je laisse travailler le staff en qui j'ai confiance. Il ne faut pas tout remettre en cause. Les gens du club travaillent avec leur cœur, leur sang, leur âme, Roland (Romeyer) en tête. On verra à la fin de la saison si on est européen. C'est tout ce que je souhaite [...] Après, renforcer notre effectif oui. Mais à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux jeunes. On a un groupe pro resserré mais avec désormais un match à jouer par semaine et le budget, je tiens à le rappeler, le plus important de l'histoire du club.

"Nous n'avons jamais fait appel à un investisseur jusque-là"

Nous n'avons jamais fait appel contrairement à Lyon, Paris, Monaco ou encore Nice et Bordeaux à un investisseur jusque-là. Mais cette carte, il va falloir l'abattre pour prendre une impulsion. La question est : Comment faire pour aller à 100.000 / 120.000 d'euros de budget vers 2020 / 2022 ? [...] Il y a des gens qui nous sollicitent de tous pays mais rien de concret pour le moment. C'est la démarche vers laquelle nous devons aller. Nous avons besoin d'un partenaire qu'il nous dise : "Vous travaillez très bien. Je vous apporte un soutien financier pour travailler avec vous et continuez à être meilleurs."

"Du jamais vu dans le foot français"

Ce match à Nantes mercredi va se jouer dans une atmosphère particulière. C'est toute la solidarité du foot français qui doit s'exprimer. J'en ai mal dormi les nuits suivantes. J'ai imaginé ce garçon dans cet avion. C'est ahurissant, du jamais vu dans l'histoire du foot français [...] Ce sera lourd, très lourd comme atmosphère. D'autant qu'une série difficile s'annonce pour nous. Le mieux pour respecter ce qui s'est passé, c'est de faire notre match, un grand match.

