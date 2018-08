Premier invité du Débrief, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne et président du syndicat des clubs de Ligue 1 balaie l'actualité de ce début de saison, de la première victoire des Verts aux grands projets du club, sans oublier le recrutement et l'avenir de la Ligue 1.

Bernard Caïazzo est le premier invité du Débrief cette saison, l'émission consacrée aux Verts sur France Bleu Saint-Étienne Loire, le lundi entre 18h et 19h. Le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne et président du syndicat des clubs de Ligue 1 a accepté de balayer l'actualité de ce début de saison. En voici les meilleurs moments.

- Bernard Caïazzo, content de la victoire samedi contre Guingamp, 2-1, pour la rentrée des Verts dans le Chaudron?

Oui, avec plusieurs points de satisfaction. Heureux de la performance de Loïs Diony (un but et une passe décisive, ndlr), ressuscité. C'est comme une recrue supplémentaire pour nous. Il y a aussi Wahbi Khazri, un meneur d'homme recruté par le coach Jean-Louis Gasset. Tout ce bon travail va bénéficier aussi aux jeunes.

- Président, après l'épisode du rachat avorté par PEAK6, le club est-il encore à vendre ?

Non, on ne parle plus de ce sujet là. Nous sommes concentrés sur la saison. On avait deux possibilités : faire appel à des investisseurs extérieurs ou emprunter. Depuis huit ans, le club ne perd pas d'argent. Avec Roland Romeyer (président du directoire), on a décidé de prendre des risques et de faire appel à l'emprunt car on voit des points positifs dans les foot français : les nouveaux droits télé en 2020, le superbe Mondial des Bleus. Il ne faut pas avoir peur d'oser et croire en l'avenir du club.

- Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les investisseurs américains ?

PEAK6 voulait se débarrasser de Jean-Louis Gasset, un crime de lèse majesté! Nous ne regrettons pas. Car quelques jours plus tard, il y a eu l'augmentation droits télé. Une bonne nouvelle. En plus, la société américaine a voulu faire venir Ricardo, l'ancien entraîneur de Bordeaux, au dernier moment.

- Quels moyens avez-vous aujourd'hui pour atteindre les objectifs du club?

L'AS Saint-Etienne n'a jamais eu une masse salariale si élevée, pareil pour le budget (74 millions d'euros), le 6e du championnat. Je pense qu'on peut finir européens. On a recruté des joueurs d'expérience avec des salaires importants et mis fin au salary cap. Et puis, on mise sur les jeunes du centre de formation. On a un budget à la hauteur de Bordeaux ou Nice. Mais nos résultats seront aussi conditionnés par les blessures. Ce sont des paris qui sont faits en suivant aussi les tendances positives.

- Les droits de la Ligue 1 ont explosé. Mais les acquéreurs sont encore différents. Vous le président du syndicat des clubs, ne craignez pas de perdre du public?

La concurrence entre les diffuseurs va faire baisser les prix des abonnements. Dommage pour Canal+. Ils ont fait une petite erreur. Mais les chaines peuvent encore s'entendre. Je pense que le paysage va bouger et qu'au final l’intérêt général sera sauvegardé. Les nouveaux droits télés vont nous permettre de combler un certain retard sur la scène européenne. Les clubs ont des boulets aux pieds. L'ASSE par exemple paie plus charge patronales que tous les clubs du championnat allemand réunis.

- Vous dites que le club n'est plus à vendre. Mais si, à l'avenir, un autre investisseur se présente?

Si un investisseur présente à l'OL un projet à un milliard d'euros, vous croyez qu'ils vont rester fermés?... Eh bien nous non plus. Car c'est dans l’intérêt du club. Mais nous ne sommes pas dans une démarche qui consisterait à vendre aujourd'hui.

- Quel est votre pronostic avant le déplacement des Verts dimanche à Strasbourg?

Je les ai vus jouer à Bordeaux dimanche (victoire 2-0). Je les ai trouvés puissants. Quand je vois le jeune Ibrahima Sissoko au milieu de terrain, je me pose des questions sur notre recrutement. Comment peut-on passer à coté de joueurs pareil? Boulaya à Metz, Sissoko, le jeune Thuram de Guingamp. Ces joueurs en plus coûtent pas grand chose. On doit s'améliorer sérieusement. Car beaucoup de joueurs de Ligue 2 se montrent performants en Ligue 1. On n'est pas assez observateurs et il y a des bons coups à faire. Pour revenir à Strasbourg, c'est une équipe difficile à jouer, physique et rugueuse, mais j'ai confiance dans les valeurs de l'ASSE. Allez les Verts !

