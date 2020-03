Bernard Caïazzo : "La finale de la Coupe de France est maintenue" pour le moment

Le président du syndicat des clubs de Ligue 1, et du conseil de surveillance de l'ASSE, confirme que, pour l'heure, la finale de la Coupe de France est maintenue au 25 avril.

Bernard Caïazzo, président de Première Ligue, et du conseil de surveillance de l'ASSE.

C'est la question que tous les suiveurs de l'AS Saint-Étienne se posent : la finale de la Coupe de France sera-t-elle maintenue le 25 avril alors que se propage le coronavirus. Mercredi, la Ligue de Football Professionnelle a annoncé le report de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et Lyon qui doit se tenir trois semaines plus tôt.

Bernard Caïazzo, le président du syndicat Première Ligue représentant des clubs de Ligue 1, et président du conseil de surveillance de l'ASSE, a confirmé à France Bleu Saint-Etienne Loire que, pour l'heure, la finale de la Coupe de France "est maintenue" le samedi 25 avril face au Paris Saint-Germain au Stade de France.

La Fédération française décidera

Contrairement au championnat et à la finale de la Coupe de la Ligue, c'est la Fédération Française de football qui est en charge de l'organisation de la Coupe de France, et qui devra trancher. En attendant, les Verts jouent à Monaco dimanche (17h) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, à huis-clos. Et ce jusqu'au 15 avril comme annoncé par la Ligue.

Monaco / ASSE, dimanche 17h, et dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.